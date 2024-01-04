Шведська артилерія на захисті України: як працює Archer

Артилерія може стріляти звичайними снарядами на відстань в 40 км, а модифікованими — до 60 км

Україна, аби протистояти ворогу, використовує на фронті чимало західних технологій, зокрема сучасну артилерію. Серед таких — самохідна установка Archer від Швеції, що відома своєю мобільністю та влучністю.

Бійці 45-ї окремої артилерійської бригади ЗСУ поділились фото самохідної гаубиці Archer, що полює на окупантів на Донеччині. Archer FH77 BW L52 — це 155-мм самохідна гаубиця, виготовлена ​​компанією BAE Systems Bofors.

Виробник зазначає, що вона створена аби відповідати мобільності піхоти — САУ потрібно менше ніж 30 секунд з моменту отримання операторами виклику про вогонь, щоб зупинити машину, зайняти позицію для дії та зробити перший постріл. Менш ніж через 30 секунд після виконання завдання Archer знову може рухатися. Відстріляти 6 снарядів та переміститися на 500 метрів САУ шведського виробництва може менше ніж за 2 хвилини.

Archer в лісах Донеччини

У САУ є додаткове маскування

Archer може випускатися у трьох формах 6x6 Volvo (представлена на фото 45 артбригади), 8x8 Rmmv,10x10 Oshkosh. Стріляти може звичайними артилерійськими боєприпасами, протиброньовими боєприпасами та високоточними керованими боєприпасами Excalibur. На озброєння шведській армії був переданий у 2016 році у формулі 6x6.

Характеристики Archer FH77 BW L52

Швидкість по шосе до 90 км/год

Запас ходу до 650 км з бортовим паливом

Інтегрована система Runflat

Екіпаж відділений від гармати та боєприпасів

Під час бою екіпажу ніколи не доводиться залишати кабіну

Повний захист від загроз РХБ, осколків артилерії, мінних атак і надлишкового тиску вибуху

Постріл з САУ Archer

Повністю оцифровані вогневі завдання мінімізують ризик людських помилок і скорочують час реагування

Дальність стрільби понад 50 км із надзвичайною точністю (звичайні снаряди — 40 км, Excalibur — 60 км)

Скорострільність до 9 постр/хв.

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