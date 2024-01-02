Українські колеса RunFlat: чим корисна технологія (фото, відео)

Використання такої розробки дозволить не кидати машину через пошкоджені колеса і не втрачати її, а досягти безпеки та замінити колесо

Українські майстри опанували технологію RunFlat — "броньовані колеса" для позашляховиків та пікапів, які масово використовуються на фронті. Це спеціальні вставки в шини, які дозволяють продовжити рух, навіть з пробитими колесами.

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров зазначив, що команда розробників готується запустити масове виробництво та розширити лінійку на великі броньовані машини.

"Це спеціальна вставка в середині колеса і за рахунок того, що вона знаходиться в середині, якщо пошкоджена шина — вона спирається, ще додатковий простір, вона ніколи не сяде на обід та буде на місці. Пошкодивши шину військові можуть без зупинок продовжити рух, поки вони рухаються є більше шансів виконати місію та залишитися живими", — розповів принцип дії засновник проєкту Костянтин Сілюченко.

За допомогою спеціальних вставок пошкодивши колесо військовий пікап може проїхати по бездоріжжю ще 2 години на швидкості 30 км на годину. Це дозволить зберегти життя військовим, автомобіль та вантаж. Адаптивна модель може підлаштовуватися під різні за діаметром диски. Вставки зроблені з поліуретану, він більш довгоживучий ніж пластик.

Так виглядає український RunFlat

Українське виробництво не залежить від поставок з-за кордону і робить такі шини на пікапи та позашляховики — дуже поширені машини на фронті. Важливий нюанс — навіть після проколу шини, машина мінімально втрачає кліренс, що дозволяє їхати далі по поганій дорозі. Окрім того, що Runflat не дає колесу здутися, шина лишається на своєму місці і машиною можна керувати.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Міноборони планує закупити для фронту понад тисячу пікапів. В машини має бути повний привід 4х4, вантажопідйомність кузова у 800 кг та кліренс не менше 180 мм.