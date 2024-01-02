Рус

Українські колеса RunFlat: чим корисна технологія (фото, відео)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
603
Вставки RunFlat підходять під більшість моделей пікапів, які використовуються на фронті Новина оновлена 02 січня 2024, 09:55
Вставки RunFlat підходять під більшість моделей пікапів, які використовуються на фронті. Фото https://t.me/zedigital

Використання такої розробки дозволить не кидати машину через пошкоджені колеса і не втрачати її, а досягти безпеки та замінити колесо

Українські майстри опанували технологію RunFlat — "броньовані колеса" для позашляховиків та пікапів, які масово використовуються на фронті. Це спеціальні вставки в шини, які дозволяють продовжити рух, навіть з пробитими колесами.

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров зазначив, що команда розробників готується запустити масове виробництво та розширити лінійку на великі броньовані машини.

"Це спеціальна вставка в середині колеса і за рахунок того, що вона знаходиться в середині, якщо пошкоджена шина — вона спирається, ще додатковий простір, вона ніколи не сяде на обід та буде на місці. Пошкодивши шину військові можуть без зупинок продовжити рух, поки вони рухаються є більше шансів виконати місію та залишитися живими", — розповів принцип дії засновник проєкту Костянтин Сілюченко.

За допомогою спеціальних вставок пошкодивши колесо військовий пікап може проїхати по бездоріжжю ще 2 години на швидкості 30 км на годину. Це дозволить зберегти життя військовим, автомобіль та вантаж. Адаптивна модель може підлаштовуватися під різні за діаметром диски. Вставки зроблені з поліуретану, він більш довгоживучий ніж пластик.

RunFlat для української армії
Так виглядає український RunFlat

Українське виробництво не залежить від поставок з-за кордону і робить такі шини на пікапи та позашляховики — дуже поширені машини на фронті. Важливий нюанс — навіть після проколу шини, машина мінімально втрачає кліренс, що дозволяє їхати далі по поганій дорозі. Окрім того, що Runflat не дає колесу здутися, шина лишається на своєму місці і машиною можна керувати.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Міноборони планує закупити для фронту понад тисячу пікапів. В машини має бути повний привід 4х4, вантажопідйомність кузова у 800 кг та кліренс не менше 180 мм.

Теги:
#Зброя #Колеса