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Украинские колеса RunFlat: чем полезна технология (фото, видео)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Вставки RunFlat подходят под большинство моделей пикапов, которые используются на фронте Новость обновлена 02 января 2024, 09:55
Вставки RunFlat подходят под большинство моделей пикапов, которые используются на фронте. Фото https://t.me/zedigital

Использование такой разработки позволит не бросать машину из-за поврежденных колес и не терять ее, а добиться безопасности и заменить колесо

Украинские мастера овладели технологией RunFlat — "бронированными колесами" для внедорожников и пикапов, которые массово используются на фронте. Это специальные вставки в шины, позволяющие продолжить движение, даже с пробитыми колесами.

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров отметил, что команда разработчиков готовится запустить массовое производство и расширить линейку на крупные бронированные машины.

"Это специальная вставка внутри колеса и за счет того, что она находится внутри, если повреждена шина — она опирается, еще дополнительное пространство, она никогда не сядет на обод и будет на месте. Повредив шину военные могут без остановок продолжить движение, пока они двигаются, есть больше шансов выполнить миссию и остаться живыми", — рассказал принцип действия основатель проекта Константин Силюченко.

Посредством специальных вставок повредив колесо, военный пикап может проехать по бездорожью еще 2 часа на скорости 30 км в час. Это позволит сохранить жизнь военным, автомобиль и груз. Адаптивная модель может подстраиваться под разные по диаметру диски. Вставки сделаны из полиуретана, он более долгоживущий, чем пластик.

RunFlat для украинской армии
Так выглядит украинский RunFlat

Украинское производство не зависит от поставок из-за границы и производит такие шины на пикапы и внедорожники — очень распространенные машины на фронте. Важный нюанс – даже после прокола шины, машина минимально теряет клиренс, что позволяет ехать дальше по плохой дороге. Кроме того, что Runflat не дает колесу сдуться, шина остается на своем месте и машиной можно управлять.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Минобороны планирует закупить для фронта более тысячи пикапов. У машины должен быть полный привод 4х4, грузоподъемность кузова в 800 кг и клиренс не менее 180 мм.

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