Украинские колеса RunFlat: чем полезна технология (фото, видео)

Использование такой разработки позволит не бросать машину из-за поврежденных колес и не терять ее, а добиться безопасности и заменить колесо

Украинские мастера овладели технологией RunFlat — "бронированными колесами" для внедорожников и пикапов, которые массово используются на фронте. Это специальные вставки в шины, позволяющие продолжить движение, даже с пробитыми колесами.

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров отметил, что команда разработчиков готовится запустить массовое производство и расширить линейку на крупные бронированные машины.

"Это специальная вставка внутри колеса и за счет того, что она находится внутри, если повреждена шина — она опирается, еще дополнительное пространство, она никогда не сядет на обод и будет на месте. Повредив шину военные могут без остановок продолжить движение, пока они двигаются, есть больше шансов выполнить миссию и остаться живыми", — рассказал принцип действия основатель проекта Константин Силюченко.

Посредством специальных вставок повредив колесо, военный пикап может проехать по бездорожью еще 2 часа на скорости 30 км в час. Это позволит сохранить жизнь военным, автомобиль и груз. Адаптивная модель может подстраиваться под разные по диаметру диски. Вставки сделаны из полиуретана, он более долгоживущий, чем пластик.

Так выглядит украинский RunFlat

Украинское производство не зависит от поставок из-за границы и производит такие шины на пикапы и внедорожники — очень распространенные машины на фронте. Важный нюанс – даже после прокола шины, машина минимально теряет клиренс, что позволяет ехать дальше по плохой дороге. Кроме того, что Runflat не дает колесу сдуться, шина остается на своем месте и машиной можно управлять.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Минобороны планирует закупить для фронта более тысячи пикапов. У машины должен быть полный привод 4х4, грузоподъемность кузова в 800 кг и клиренс не менее 180 мм.