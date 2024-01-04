Шведская артиллерия на защите Украины: как работает Archer

Артиллерия может стрелять обычными снарядами на расстояние в 40 км, а модифицированными – до 60 км.

Украина, чтобы противостоять врагу, использует на фронте немало западных технологий, в том числе современную артиллерию. Среди таких — самоходная установка Archer от Швеции, известная своей мобильностью и точностью.

Бойцы 45-й отдельной артиллерийской бригады ВСУ поделились фото самоходной гаубицы Archer, охотящейся на оккупантов в Донецкой области. Archer FH77 BW L52 – это 155-мм самоходная гаубица, изготовленная компанией BAE Systems Bofors.

Производитель отмечает, что она создана для соответствия мобильности пехоты — САУ требуется менее 30 секунд с момента получения операторами вызова об огне, чтобы остановить машину, занять позицию для действия и произвести первый выстрел. Менее чем через 30 секунд после выполнения задания Archer снова может двигаться. Отстрелять 6 снарядов и переместиться на 500 метров САУ шведского производства может быть менее чем за 2 минуты.

Archer в лесах Донетчины

В САУ имеется дополнительная маскировка

Archer может выпускаться в трех формах 6×6 Volvo (представлена на фото 45 артбригады), 8×8 Rmmv, 10×10 Oshkosh. Стрелять могут обычными артиллерийскими боеприпасами, противоброневыми боеприпасами и высокоточными управляемыми боеприпасами Excalibur. На вооружение шведской армии был передан в 2016 году по формуле 6x6.

Характеристики Archer FH77 BW L52

Скорость по шоссе до 90 км/ч

Запас хода до 650 км с бортовым топливом

Интегрированная система Runflat

Экипаж отделен от пушки и боеприпасов

Во время боя экипажу никогда не приходится покидать кабину.

Полная защита от угроз РХБ, осколков артиллерии, минных атак и избыточного давления взрыва

Выстрел из САУ Archer

Полностью оцифрованные огневые задачи минимизируют риск человеческих ошибок и сокращают время реагирования

Дальность стрельбы более 50 км с чрезвычайной точностью (обычные снаряды – 40 км, Excalibur – 60 км)

Скорострельность до 9 выстр/мин.

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