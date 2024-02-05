"Друг, пий та повзи за дроном": неймовірна історія порятунку українського прикордонника (відео)

Попри сильне поранення, чоловік зміг самостійно проповзти 700 метрів до позицій українських військових

Аеророзвідка 68 окремої єгерської бригади Збройних сил України врятувала життя прикордоннику Сергію Купіну, якого було поранено. Ці неймовірні кадри вже облетіли світ.

Щоб допомогти потерпілому, йому скинули послання із гарячим чаєм. Цю історію розповіли у Telegram-каналі Держприкордонслужби України у понеділок, 5 лютого.

"Друг, пий і повзи за дроном" — було написано в записці, яку прикордоннику скинули з безпілотника.

Зазначається, що Купін зазнав поранення під час бою на Сватівському напрямку. Однак через надто близьку дистанцію до ворога його не змогли евакуювати. Прикордоннику було дуже важко пересуватися самостійно.

"Коли перший дрон відпрацював, мені припав удар у спину. Я стрибнув. Спина, ноги, таке... І одразу зрозумів, що нога. І там військовослужбовці поряд зі мною знаходилися. Один надав допомогу — наклав турнікет", — згадує Сергій.

При цьому чоловік не відразу зрозумів, що цей дрон летить йому на допомогу, а не навпаки.

"Цей дрон опустився, подивився і полетів. Ну, полетів і полетів. Коли він почав летіти, я вже бачу, що він щось несе. Ну, я думаю, що вже все. Думав, вже теж "200". Скинув воду й записку. Отак воно все і сталося", — сказав прикордонник.

Пересуватися Купіну було дуже важко. Однак він зміг проповзти 700 метрів до позицій українських військових. Напрямок руху йому постійно вказувала "пташка".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що військовий Микола Волохов із позивним "Абдула" розповів про важливість та ефективність дронів на фронті.