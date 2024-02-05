"Друг, пей и ползи за дроном": невероятная история спасения украинского пограничника (видео)

Несмотря на сильное ранение, мужчина смог самостоятельно проползти 700 метров к позициям украинских военных

Аэроразведка 68 отдельной егерской бригады Вооруженных сил Украины спасла жизнь пограничнику Сергею Купину, который был ранен. Эти невероятные кадры уже облетели мир.

Чтобы помочь пострадавшему, ему сбросили послание с горячим чаем. Данную историю рассказали в Telegram-канале Госпогранслужбы Украины в понедельник, 5 февраля.

"Друг, пей и ползи за дроном" – было написано в записке, которую пограничнику сбросили с беспилотника.

Отмечается, что Купин получил ранение во время боя на Сватовском направлении. Однако из-за слишком близкой дистанции к врагу его не смогли эвакуировать. Пограничнику было крайне тяжело передвигаться самостоятельно.

"Когда первый дрон отработал, мне пришелся удар в спину. Я прыгнул. Спина, ноги, такое… И сразу понял, что нога. И там военнослужащие рядом со мной находились. Один оказал помощь — наложил турникет", — вспоминает Сергей.

При этом мужчина не сразу осознал, что этот дрон летит ему на помощь, а не наоборот.

"Этот дрон опустился, посмотрел и улетел. Ну, улетел и улетел. Когда он начал лететь, я уже вижу, что он что-то несет. Ну, я думаю, что уже всё. Думал, уже тоже 200"… Скинул водичку, записку. Вот так оно все и произошло", — сказал пограничник.

Передвигаться Купину было крайне тяжело. Однако он смог проползти 700 метров к позициям украинских военных. Направление движения ему постоянно указывала "птичка".

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что военный Николай Волохов с позывным "Абдула" рассказал о важности и эффективности дронов на фронте.