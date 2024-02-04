Бойцы ВСУ спасли побратимов от россиян с помощью дрона: эпичное видео
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Спасением своих боевых товарищей с помощью дрона отметились бойцы 14-го отдельного полка БпАК
Украинские воины с помощью своих дронов способны не только уничтожать целые колонны противника, но и спасать своих побратимов. Очередной такой случай произошел на фронте.
Об этом сообщает СтратКом ВСУ. Он рассказывает о спасении украинских военных с помощью дрона.
Спасением своих боевых товарищей с помощью дрона отметились бойцы 14-го отдельного полка БпАК.
"Россияне заняли первый этаж здания, в котором находились украинские защитники. Но на помощь пришли дроны! Пока беспилотники уничтожали противника, защитники успешно выбрались и отошли", — говорится в сообщении.
Свои слова в СтратКоме подтвердили эпичным видео с места событий.
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