Украина ежемесячно тайно получает сотни дронов от швейцарской компании: ее основал россиянин, — СМИ

У владельца стартапа есть две цели

С 2023 года Вооруженные Силы Украины ежемесячно тайно получают сотни дронов от швейцарской компании Destinus. Основателем стартапа является российский бизнесмен Михаил Кокорич.

Об этом сообщает издание Challenges. Известно, что в январе 2024 года владелец стартапа компании отказался от гражданства РФ.

Издание отмечает, что у Михаила Кокорича две цели — изготовить гиперзвуковые беспилотники и стать одним из главных европейских поставщиков военных дронов в Украину.

"Мы являемся одним из ведущих производителей дронов в Европе, и Украина — наш основной клиент. Мы планируем построить там завод", — сказал Михаил на интервью.

По словам владельца стартапов, отказ от российского гражданства был сознательным и официальным, ведь он не хочет иметь никакой связи с тиранией, которая в феврале 2022 года напала на Украину. Именно поэтому снабжение дронами ВСУ остается основной целью Destinus.

Напомним, что экссекретарь СНБО Александр Данилюк входит в руководство компании Destinus. По его словам, являясь частью команды, он укрепляет обороноспособность Украины.

Ранее "Телеграф" писал, что Минобороны Украины в январе уничтожили рекордное количество российских бензовозов.