Уничтожили рекордное количество российских бензовозов: в Минобороны рассказали детали январских успехов

"Зажигательное" начало года

В Министерстве обороны Украины заявили, что в январе провели плодотворную работу по уничтожению транспортных средств по перевозке горючего. Россия не досчиталась 937 бензовозов и цистерн.

Об этом сообщает издание Newsweek. Вражеские бензовозы и цистерны были уничтожены или повреждены без возможности восстановления.

937 пораженных целей является самым высоким месячным показателем с начала полномасштабного вторжения России.

Похожие потери были в декабре прошлого года — 931 единица. Сейчас это второй самый высокий месячный показатель за все время войны, согласно подсчетам украинского командования. Такие потери могут повлиять на боевые действия на фронте, особенно на скорость продвижения врага в направлении Авдеевки.

Украина продолжает наносить удары по стратегической нефтяной промышленности и энергетическому сектору России.

Напомним, что недавней целью атаки беспилотников был нефтяной терминал в Санкт-Петербурге, примерно в 998 километрах от украинской границы. Эта атака была спецоперацией Главного управления разведки Минобороны.

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