Прилет по авиабазе Бельбек: фото с пораженного аэродрома появились в сети

Повреждения значительные

В среду, 31 января, ВСУ во время атаки на временно оккупированный Крым поразили авиабазу. По словам местных, это был аэродром Бельбек, на котором находились несколько самолетов.

Оккупационные власти не комментировали эту информацию, но местные каналы опубликовали фото, подтверждающие "прилет". Об этом сообщает "Крымский ветер".

"Получено подтверждение вчерашнего удара по аэродрому Бельбек", — говорится в сообщении.

Последствия прилета по аэродрому Бельбек

Судя по фото, значительные повреждения. И как отметили в Telegram-канале: "Вот так весело горела вражеская техника".

Последствия удара по вражеской авиабазе

Напомним, что российское оппозиционное издание Astra, ссылаясь на собственные источники, писали о якобы попадании ракеты в пункт связи в/ч 80159. К которому относится военная авиабаза.

Также спикер Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк подтвердила информацию о пяти прилетах в Крыму и попадании в Бельбек.

Взрывы гремели в Севастополе, Феодосии, Джанкойском и Нижнегорском районах и на западном побережье Крыма.

Некоторые российские СМИ сообщали о потере Су-30, двух Су-27. Также по их информации, 12 окупантов погибли и еще 10 ранены. Но заметим, что командование войск РФ официально не подтверждало эту информацию.

Последствия взрывов в Крыму 31 января 2024

Ранее "Телеграф" писал, что администрация президента США Джо Байдена не обсуждает с Конгрессом возможность разделения вопроса о защите границы и дополнительного финансирования для Украины.