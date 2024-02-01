Знищили рекордну кількість російських бензовозів: у Міноборони розповіли деталі січневих успіхів

"Запальний" початок року

У Міністерстві оборони України заявили, що у січні провели плідну роботу зі знищення транспортних засобів для перевезення пального. Росія не дорахувалась 937 бензовозів та цистерн.

Про це повідомляє видання Newsweek. Ворожі бензовози та цистерни були знищені або пошкоджені без можливості відновлення.

937 вражених цілей є найвищим місячним показником з початку повномасштабного вторгнення Росії.

Схожі втрати були у грудні минулого року — 931 одиниця. Зараз це другий найвищий місячний показник за весь час війни, згідно із підрахунками українського командування. Такі втрати можуть вплинути на бойові дії на фронті, а особливо на швидкість просування ворога в напрямку Авдіївки.

Україна продовжує завдавати ударів по стратегічній нафтовій промисловості та енергетичному сектору Росії.

Нагадаємо, що нещодавньою ціллю атаки безпілотників був нафтовий термінал у Санкт-Петербурзі, приблизно за 998 кілометрів від українського кордону. Ця атака була спецоперацією Головного управління розвідки Міноборони.

Раніше "Телеграф" писав, що у Криму пролунали вибухи, і "прильот" відбувся на авіабазі Бельбек.