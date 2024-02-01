Прильот по авіабазі Бельбек: фото з ураженого аеродрому з'явилися у мережі

Пошкодження значні

У середу, 31 січня, ЗСУ під час атаки на тимчасово окупований Крим вразили авіабазу. За словами місцевих, це був аеродром Бельбек, на якому перебувало декілька літаків.

Окупаційна влада не коментувала цю інформацію, але місцеві канали опублікували фото, які підтверджують "прильот". Про це повідомляє "Кримський вітер".

"Отримано підтвердження вчорашнього удару по аеродрому Бельбек", — йдеться у повідомленні.

Наслідки прильоту по аєродрому Бельбек

Судячи з фото, ушкодження значні. І як зазначили у Telegram-каналі : "Ось так весело горіла ворожа техніка".

Наслідки удару по ворожій авіобазі

Нагадаємо, що російське опозиційне видання Astra, посилаючись на власні джерела, писали про нібито влучання ракети у пункт зв’язку в/ч 80159. До якого відноситься військова авіабаза.

Також речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк підтвердила інформацію про п’ять прильотів у Криму та попадання в Бельбек.

Вибухи гриміли у Севастополі, Феодосії, Джанкойському та Нижньогірському районах, і на західному узбережжі Криму.

Деякі російські ЗМІ повідомляли про втрату Су-30, двох Су-27. Також за їхньою інформацією, 12 окупантів загинуло та ще 10 поранено. Але зауважимо, що командування військ РФ офіційно не підтверджувало цю інформацію.

Наслідки вибухів у Криму 31 січня 2024 року

Раніше "Телеграф" писав, що адміністрація президента США Джо Байдена не обговорює з Конгресом можливість розділення питання про захист кордону та додаткового фінансування для України.