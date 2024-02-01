Проти звільнення Залужного: чиї слова скасували рішення Зеленського протягом години — Bild

Залужного хотіли залишити, бо він "ближчий до військ"

Президент України Володимир Зеленський справді намагався звільнити головнокомандувача ЗСУ генерала Валерія Залужного. Однак його можливі наступники виступили проти цієї ініціативи.

Йдеться про начальника Головного управління розвідки України Кирила Буданова та командувача Сухопутних військ, генерала-полковника Олександра Сирського. Про це у четвер, 1 лютого, пише Bild, посилаючись на дані свого дослідження ситуації.

На місце Залужного розглядалася кандидатура Сирського. Однак проти цього виступили генерали, які віддали б перевагу Залужному, бо вважають його "ближчими до військ".

"Їхній опір призвів до скасування рішення президента протягом години в понеділок. У результаті Залужний поки що залишається на своїй посаді, а конфлікт між ним та Президентом України продовжує тліти", — йдеться у матеріалі.

Як стало відомо Bild, Залужний хотів ще кілька тижнів тому вивести з Авдіївки війська, щоб вирівняти фронт та полегшити оборону. Однак Зеленський відмовився і натомість 30 грудня особисто приїхав до міста, щоб підтримати бійців.

"Але російські війська продовжують наступати – і тепер є загроза другого Бахмута!", — пише видання.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 29 січня в мережі з’явилася новина про нібито звільнення Валерія Залужного. При цьому не було жодних підтверджень цього з офіційних джерел. У своєму вечірньому зверненні тоді президент Зеленський жодного слова не сказав про це.

Незабаром у Міноборони України коротко прокоментували чутки, сказавши, що вони насправді не відповідають дійсності. Варто додати, що чутки про можливе звільнення Залужного нерідко миготять в інфопросторі, так само як і чутки про те, що між ним та Зеленським є конфлікти.