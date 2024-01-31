Звільнення Залужного: WP дізналась, що стало причиною суперечок головкома та Зеленського

Головнокомандувач ЗСУ нібито захотів мобілізувати більше українців, ніж глава держави

У президента України Володимира Зеленського та головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, чутки про звільнення якого ширились нещодавно, нібито виникли розбіжності через мобілізацію. Зокрема, через кількість військовослужбовців, які потрібні на фронті цього року.

Про це пише The Washington Post з посиланням на власні джерела. Зазначається, що на цьому фоні і виникли чутки щодо звільнення глави Генштабу ЗСУ.

Інсайдери розповіли, що Залужний нібито запропонував мобілізувати близько 500 тисяч осіб. Проте Зеленський вважає таку кількість недоцільною з огляду на дефіцит форми, зброї та навчальних приміщень та потенційні проблеми, пов’язані з мобілізацією.

Разом з тим, глава держави публічно заявив, що Україні не вистачає коштів для виплат такій кількості призовників.

Залужний, за даними джерел, сказав, що Україні не вистачає сил через зростання втрат і заявив, що країні нібито потрібно відповісти на 400 тисяч нових солдатів, яких планує мобілізувати країна-агресорка РФ.

Також інсайдери стверджують, що Зеленський апелював Залужному втомою українців від війни та уповільненням міжнародної підтримки України. Далі він, за словами джерел, нібито сказав, що новий головнокомандувач може "оживити" ситуацію, запропонувавши головнокомандувачу посаду радника. Проте Залужний від пропозиції відмовився.

WP пише, що найбличжим часом очікується звільнення старших членів штабу Залужного. Також джерело уточнило, що і сам Залужний все ж таки планує піти з армії.

Як вже писав "Телеграф", 29 січня українців сколихнула новина про нібито офіційне звільнення Валерія Залужного — головнокомандуючого Збройними силами України. Втім, президент Володимир Зеленський жодним словом не обмовився про українського генерала у своєму свіжому зверненні.

Додамо, що у Міністерстві оборони коротко відповіли на численні чутки про те, що в Україні відбулися зміни у військовому керівництві країни, зазначивши, що вони не відповідають дійсності. Проте слід підкреслити, що чутки про можливе звільнення Залужного періодично з’являються досить регулярно в українському інформаційному просторі, як і чутки про конфлікт між ним та Зеленським.

Разом з тим, Залужний має велику популярність серед суспільства та має повагу серед військових та наших західних партнерів. Залужний — один з головних символів спротиву та стійкості українського народу. Ще влітку 2022 року, після деокупації Півночі і звільнення Києва від загрози оточення, коли пішли перші чутки про можливу зміну головкома, джерела говорили приблизно таке: "У Перемоги має бути один батько". Звісно, натякаючи, що цим самим батьком має бути Зеленський.