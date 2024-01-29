Залужного звільнили? У Міноборони зробили неоднозначну заяву

Міноборони дало коротку відповідь

У Міністерстві оборони коротко відповіли на численні чутки про те, що в Україні відбулися зміни у військовому керівництві країни, зазначивши, що вони не відповідають дійсності.

Так у своєму telegram-каналі оборонне відомство звернулося до журналістів, оприлюднивши дуже розмиту інформацію, не називаючи імен.

"Ні, це не правда", — йдеться у повідомленні.

Варто зазначити, що напередодні через мережу пішла інформація про те, що головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного було звільнено, але також з’являлася інформація і про звільнення міністра оборони Рустема Умєрова. Що саме спростувало МОУ, із повідомлення не зрозуміло, проте можна припустити, що там дали коментар про питання міністра оборони, оскільки це компетенція їхнього відомства.

Як повідомлялося раніше, у мережі 29 січня з’явилася інформація про непідтверджену інформацію про те, що головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний був звільнений, а його місце займе голова ГУР Кирило Буданов.

Слід зазначити, що чутки про можливе звільнення Валерія Залужного періодично з’являються регулярно в українському інформаційному просторі. При цьому раніше Зеленський наголошував на тому, що він має право звільнити головкома ЗСУ, оскільки він його і призначав.

Своєю чергою, джерела "Телеграфа" розповіли, що Залужний відхилив пропозицію зайняти місце секретаря РНБО України.

Як повідомлялося раніше, президент України Володимир Зеленський розповідав, що його відносини із Залужним виключно робітники, чим спростував інформацію про можливий особистий конфлікт між ними.