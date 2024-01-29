Залужного уволили? В Минобороны сделали неоднозначное заявление

Минобороны дало краткий ответ

В Министерстве обороны кратко ответили на многочисленные слухи о том, что в Украине произошли изменения в военном руководстве страны, отметив, что они не соответствуют действительности.

Так в своем telegram-канале оборонное ведомство обратилось к журналистам, обнародовав весьма размытую информацию, не называя имен.

"Нет, это не правда", — говорится в сообщении.

Стоит отметить, что накануне по сети пошла информация о том, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный был уволен, но также появлялась информация и об увольнении министра обороны Рустема Умерова. Что именно опровергло МОУ, из сообщения не понятно, однако можно предположить, что там дали комментарий о вопросе министра обороны, поскольку это компетенция их ведомства.

Как сообщалось ранее, в сети 29 января появилась информация неподтвержденная информация о том, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный был уволен, а его место займет глава ГУР Кирилл Буданов.

Стоит отметить, что слухи о возможном увольнении Валерия Залужного периодически появляются весьма регулярно в украинском информационном пространстве. При этом ранее Зеленский подчеркивал, что он имеет право уволить главкома ВСУ, поскольку он его и назначал.

В свою очередь источники "Телеграфа" рассказали, что Залужный отклонил предложение занять место секретаря СНБО Украины.

Как сообщалось ранее, президент Украины Владимир Зеленский рассказывал, что его отношения с Залужным исключительно рабочие, чем опроверг информацию о возможном личном конфликте между ними.