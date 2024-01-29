В сети распространяются сведения об увольнении Залужного - ни одного подтверждения пока нет

В сети начали распространяться слухи о якобы увольнении главнокомандующего ВСУ

Вечером 29 января в украинском сегменте сети начала появляться информация о якобы увольнении главнокомандующего Валерия Залужного.

Информация изначально была распространена бывшим народным депутатом Бориславом Березой в соцсети Facebook, который сослался на свои источники в Офисе президента.

"Я очень хочу, чтобы информацию не подтвердили. Очень. Но уже второй источник", — написал он.

Такую же информацию позже обнародовал и журналист Валерий Калныш, который не сообщил, откуда у него такая информация.

Журналист Роман Цимбалюк и вовсе заявил, что вместо Залужного главнокомандующим станет глава украинской разведки Кирилл Буданов.

Вместе с тем, telegram-канал Вертикаль, который, как считается, связан с Офисом президента, на появление подобного рода информации отреагировал очень кратко, призвав не распространять непроверенные слухи.

Стоит отметить, что слухи о возможном увольнении Валерия Залужного периодически появляются в украинском информационном пространстве. При этом ранее Зеленский подчеркивал, что он имеет право увольнять главкома ВСУ, поскольку он его и назначал.

В свою очередь источники "Телеграфа" рассказали, что Залужный отклонил предложение занять место секретаря СНБО Украины.

Как сообщалось ранее, президент Украины Владимир Зеленский рассказывал, что его отношения с главнокомандующим Валерием Залужным исключительно рабочие, чем опроверг информацию о возможном личном конфликте между ними.