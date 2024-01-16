Рус

Не тільки Залужний, Третя штурмова та Бахмут: які запити по війни українці шукали у Wikipedia

Автор
Анастасія Мокрик Анастасія Мокрик
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Що українці найчастіше шукали у Wikipedia на воєнні теми Новина оновлена 16 січня 2024, 17:18
Що українці найчастіше шукали у Wikipedia на воєнні теми. Фото Колаж "Телеграф"

200 найвищих за рейтингом статей минулого року 62 стосуються війни

Крім звичайних запитів у Вікіпедії, українці також активно шукають інформацію та статті, пов’язані з воєнною тематикою. У топі найбільш читаних — стаття про головкому ЗСУ Валерія Залужного, Збройні сили України, 3-ю ОШБр тощо. Крім цього, у списках є безліч інших частих запитів.

Про це пише АрміяІнформ. Зазначається, що із 200 найвищих за рейтингом статей минулого року 62 стосуються війни. Це майже третина.

"Стаття "Російське вторгнення в Україну (з 2022)" разом з перенаправленням "Російське вторгнення в Україну (2022)" сукупно мали 987 716 переглядів. Це вище шостого місця загального річного рейтингу статей. До речі, у 2022 році ця стаття була української Вікіпедії, отримавши 3 715 590 переглядів", — йдеться у матеріалі.

Так, якщо говорити про персоналії, то перша трійка виглядатиме так:

  • Залужний Валерій Федорович (619 043 переглядів)
  • Коцюбайло Дмитро Іванович (517 803),
  • Буданов Кирило Олексійович (451381).

Також у Вікіпедії українці активно шукають інформацію про інституції. Ось так виглядають три найчастіші запити:

  • Збройні Сили України (591611),
  • Сухопутні війська Збройних Сил України (311207),
  • НАТО (291625).

Ще українці активно цікавляться підрозділами. У першій трійці виявилися такі:

  • 3-я окрема штурмова бригада (Україна) (480 939),
  • 47-а окрема механізована бригада (Україна) (437 319),
  • 93-а окрема механізована бригада "Холодний Яр" (230279).

Серед найпопулярніших тем та подій виявилися:

  • Російське вторгнення в Україну (з 2022; 2022) (987 716),
  • DeepStateMapLive (812348),
  • Військові звання України (496624).

Цікавить українців також і зброю, яка застосовується на війні. Найбільше запитів на ракети та винищувачі.

  • Х-22 (541 178),
  • "Іскандер" (ОТРК) (372 551),
  • МіГ-31 (320001).

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що українці шукали найчастіше за останній рік у Google. У цьому списку виявився також популярний російський серіал.

Теги:
#Україна #Вікіпедія #Війна #Запит #Пошук