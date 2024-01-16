Не только Залужный, Третья штурмовая и Бахмут: какие запросы по войне украинцы искали в Wikipedia

200 самых высоких по рейтингу статей в прошлом году 62 касаются войны

Помимо обычных запросов в Википедии украинцы также активно ищут информацию и статьи, связанные с военной тематикой. В топе самых читаемых — статья о главкоме ВСУ Валерии Залужном, Вооруженных силах Украины, 3-ей ОШБр и т.д. Помимо этого в списках есть множество других частых запросов.

Об этом пишет АрмияInform. Отмечается, что из 200 самых высоких по рейтингу статей в прошлом году 62 касаются войны. Это почти треть.

"Статья "Российское вторжение в Украину (с 2022)" вместе с перенаправлением "Российское вторжение в Украину (2022)" совокупно имели 987 716 просмотров. Это выше шестого места общего годового рейтинга статей. Кстати, в 2022 году эта статья была абсолютным лидером в украинской Википедии, получив 3 715 590 просмотров", — говорится в материале.

Так, если говорить о персоналиях, то первая тройка будет выглядеть так:

Залужный Валерий Федорович (619 043 просмотра)

Коцюбайло Дмитрий Иванович (517 803),

Буданов Кирилл Алексеевич (451 381).

Также в Википедии украинцы активно ищут информацию об институциях. Вот так выглядят три самых частых запроса:

Вооруженные Силы Украины (591611),

Сухопутные войска Вооруженных Cил Украины (311207),

НАТО (291625).

Еще украинцы активно интересуются подразделениями. В первой тройке оказались следующие:

3-я отдельная штурмовая бригада (Украина) (480 939),

47-я отдельная механизированная бригада (Украина) (437 319),

93-я отдельная механизированная бригада "Холодный Яр" (230 279).

Среди самых популярных тем и событий оказались:

Российское вторжение в Украину (с 2022; 2022) (987 716),

DeepStateMapLive (812 348),

Воинские звания Украины (496 624).

Интересует украинцев также и оружие, которое применяется на войне. Больше всего запросов на ракеты и истребители.

Х-22 (541 178),

"Искандер" (ОТРК) (372 551),

МиГ-31 (320 001).

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что украинцы искали чаще всего за последний год в Google. В этом списке оказался также и популярный российский сериал.