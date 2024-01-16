Не только Залужный, Третья штурмовая и Бахмут: какие запросы по войне украинцы искали в Wikipedia
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200 самых высоких по рейтингу статей в прошлом году 62 касаются войны
Помимо обычных запросов в Википедии украинцы также активно ищут информацию и статьи, связанные с военной тематикой. В топе самых читаемых — статья о главкоме ВСУ Валерии Залужном, Вооруженных силах Украины, 3-ей ОШБр и т.д. Помимо этого в списках есть множество других частых запросов.
Об этом пишет АрмияInform. Отмечается, что из 200 самых высоких по рейтингу статей в прошлом году 62 касаются войны. Это почти треть.
"Статья "Российское вторжение в Украину (с 2022)" вместе с перенаправлением "Российское вторжение в Украину (2022)" совокупно имели 987 716 просмотров. Это выше шестого места общего годового рейтинга статей. Кстати, в 2022 году эта статья была абсолютным лидером в украинской Википедии, получив 3 715 590 просмотров", — говорится в материале.
Так, если говорить о персоналиях, то первая тройка будет выглядеть так:
- Залужный Валерий Федорович (619 043 просмотра)
- Коцюбайло Дмитрий Иванович (517 803),
- Буданов Кирилл Алексеевич (451 381).
Также в Википедии украинцы активно ищут информацию об институциях. Вот так выглядят три самых частых запроса:
- Вооруженные Силы Украины (591611),
- Сухопутные войска Вооруженных Cил Украины (311207),
- НАТО (291625).
Еще украинцы активно интересуются подразделениями. В первой тройке оказались следующие:
- 3-я отдельная штурмовая бригада (Украина) (480 939),
- 47-я отдельная механизированная бригада (Украина) (437 319),
- 93-я отдельная механизированная бригада "Холодный Яр" (230 279).
Среди самых популярных тем и событий оказались:
- Российское вторжение в Украину (с 2022; 2022) (987 716),
- DeepStateMapLive (812 348),
- Воинские звания Украины (496 624).
Интересует украинцев также и оружие, которое применяется на войне. Больше всего запросов на ракеты и истребители.
- Х-22 (541 178),
- "Искандер" (ОТРК) (372 551),
- МиГ-31 (320 001).
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что украинцы искали чаще всего за последний год в Google. В этом списке оказался также и популярный российский сериал.