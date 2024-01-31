Увольнение Залужного: WP узнала, что стало причиной споров главкома и Зеленского

Главнокомандующий ВСУ якобы захотел мобилизовать больше украинцев, чем глава государства

У президента Украины Владимира Зеленского и главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, слухи об увольнении которого ширились недавно, якобы возникли разногласия из-за мобилизации. В частности, из-за количества военнослужащих, которые требуются на фронте этого года.

Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на собственные источники. Отмечается, что на этом фоне и возникли слухи об увольнении главы Генштаба ВСУ.

Инсайдеры рассказали, что Залужный якобы предложил мобилизовать около 500 тысяч человек. Однако Зеленский считает такое количество нецелесообразным ввиду дефицита формы, оружия и учебных помещений и потенциальных проблем, связанных с мобилизацией.

Вместе с тем глава государства публично заявил, что Украине не хватает средств для выплат такого количества призывников.

Залужный, по данным источников, сказал, что Украине не хватает сил из-за роста потерь и заявил, что стране якобы нужно ответить на 400 тысяч новых солдат, которых планирует мобилизовать страна-агрессор РФ.

Также инсайдеры утверждают, что Зеленский апеллировал Залужному усталостью украинцев от войны и замедлением международной поддержки Украины. Далее он, по словам источников, якобы сказал, что новый главнокомандующий может "оживить" ситуацию, предложив главнокомандующему должность советника. Однако Залужный от предложения отказался.

WP пишет, что в ближайшее время ожидается увольнение старших членов штаба Залужного. Также источник уточнил, что и сам Залужный планирует уйти из армии.

Как уже писал "Телеграф", 29 января украинцев всколыхнула новость о якобы официальном увольнении Валерия Залужного — главнокомандующего Вооруженными силами Украины. Впрочем, президент Владимир Зеленский ни слова не обмолвился об украинском генерале в своем свежем обращении.

Добавим, что в Министерстве обороны кратко ответили многочисленные слухи о том, что в Украине произошли изменения в военном руководстве страны, отметив, что они не соответствуют действительности. Однако следует подчеркнуть, что слухи о возможном увольнении Залужного периодически появляются достаточно регулярно в украинском информационном пространстве, как и слухи о конфликте между ним и Зеленским.

Вместе с тем, Залужный пользуется большой популярностью среди общества и уважение среди военных и наших западных партнеров. Залужный — один из главных символов сопротивления и устойчивости украинского народа. Еще летом 2022 года, после деоккупации Севера и освобождения Киева от угрозы окружения, когда последовали первые слухи о возможной смене главкома, источники говорили примерно следующее: "У Победы должен быть один отец". Конечно, намекая, что этим же отцом должен быть Зеленский.