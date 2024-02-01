"В чому тут проблема?": у Зеленського висловилися з приводу звільнення Залужного

Відносини між Зеленським та Залужним – це не політичний процес

В Офісі президента прокоментували галас навколо чуток про нібито можливе звільнення Валерія Залужного. Там наголосили, що не розуміють резонансу.

Про це заявив радник голови ОП Михайло Подоляк у коментарі журналістам "Ми-Україна". Він назвав головкома Залужного одним із менеджерів президента Зеленського, якого той призначив на певну роль. А тому глава держави, пояснює він, має право давати своїм менеджерам певні завдання та оцінювати їхню роботу.

"Для мене взагалі загадково виглядає — все ж таки, це вертикаль президента, це менеджер президента — я в цілому говорю. Він опікується війною, і, безумовно, він може ставитись до тих чи інших підлеглих, виставляючи їм певні завдання, отримуючи результати і давати оцінку цим результатам. Я не зовсім розумів, а в чому тут проблема? Це ж не політичний процес чи політична конкуренція", — говорить він.

Втім, наголосив Подоляк, зараз є офіційне спростування чуток про нібито звільнення головкома.

Нагадаємо, що хоча Міноборони України офіційно спростувало чутки про нібито звільнення головкома, наприклад, західне видання FT каже, що це все ж таки ще може відбутися. Мовляв, звільнення головкому — питання часу.

Більше на цю тему читайте в ексклюзивному матеріалі "Телеграфа" "Коли Зеленський звільнить Залужного?".

Раніше "Телеграф" повідомив, що Залужний на тлі чуток про звільнення виклав фото із близьким йому генералом.