"В чем здесь проблема?": у Зеленского высказались по поводу увольнения Залужного

Отношения между Зеленским и Залужным — это не политический процесс

В Офисе президента прокомментировали шумиху вокруг слухов о якобы возможном увольнении Валерия Залужного. Там отметили, что не понимают резонанса.

Об этом заявил советник главы ОП Михаил Подоляк в комментарии журналистам "Мы-Украина". Он назвал главкома Залужного одним из менеджеров президента Зеленского, которого тот назначил на определенную роль. А по этому глава государства, объясняет он, имеет право давать своим менеджерам определенные задания и оценивать их работу.

"Для меня вообще загадочно выглядит — все же, это вертикаль президента, это менеджер президента — я в целом говорю. Он занимается войной, и, безусловно, он может относиться к тем или иным подчиненным, выставляя им определенные задачи, получая результаты и давать результаты оценку этим результатам. Я не совсем понимаю, а в чем здесь проблема? Это ведь не политический процесс или политическая конкуренция", — говорит он.

Впрочем, акцентировал Подоляк, в настоящий момент есть официальное опровержение слухов о якобы увольнении главкома.

Напомним, что хотя Минобороны Украины официально опровергло слухи о якобы увольнении главкома, например, западное издание FT говорит, что это все же еще может состояться. Дескать, увольнение главкома — вопрос времени.

Больше на эту тему читайте в эксклюзивном материале "Телеграфа" "Когда Зеленский уволит Залужного?".

Ранее "Телеграф" сообщил, что Залужный на фоне слухов об уходе выложил фото с близким ему генералом.