Увольнял ли Зеленский Залужного? Все заявления и комментарии на данный момент

Откуда взялись слухи об увольнении Залужного

В понедельник, 29 января, в сети появилась непроверенная информация о том, что главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный был уволен указом президента Владимира Зеленского.

Хоть по итогу эта информация была опровергнута спикером Зеленского Сергеем Никифоровым в комментарии Украинской правде, однако в сети из-за этого уже поднялась волна обсуждений. "Телеграф" решил собрать все заявления, которые есть на данный момент.

Изначальное сообщение об увольнении Залужного было обнародовано бывшим народным депутатом Бориславом Березой в Facebook, он сослался на два источника в Офисе президента.

Информация подобного содержания также была обнародована и рядом журналистов и политиков. Некоторые из них заявили, что вместо Залужного главнокомандующим станет глава ГУР Кирилл Буданов.

На фоне этого также начали появляться слухи о том, что уволен будет и министр обороны Рустем Умеров. В связи с чем вмешаться пришлось МОУ, которое весьма размыто ответило, что информация не соответствует действительности.

В конечном итоге более конкретный ответ дал пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров в комментарии УП.

"Точно нет. Президент не увольнял главкома", — сказал он.

Сам Зеленский в своем традиционном видеообращении ни разу не упомянул о Залужном и не стал реагировать на слухи, которые появилась в средствах массовой информации.

Стоит отметить, что слухи о возможном увольнении Залужного периодически появляются весьма регулярно в украинском информационном пространстве, как и слухи о конфликте между им и Зеленским.