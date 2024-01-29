Чи звільняв Зеленський Залужного? Всі заяви та коментарі на даний момент

Звідки взялися чутки про звільнення Залужного

У понеділок, 29 січня, у мережі з’явилася неперевірена інформація про те, що головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного було звільнено указом президента Володимира Зеленського.

Хоча за підсумком ця інформація була спростована спікером Зеленського Сергієм Никифоровим у коментарі «Українській правді», однак у мережі через це вже піднялася хвиля обговорень. "Телеграф" вирішив зібрати всі заяви, які є зараз.

Початкове повідомлення про звільнення Залужного було оприлюднено колишнім народним депутатом Бориславом Березою у Facebook, він послався на два джерела в Офісі президента.

Інформація подібного змісту також була оприлюднена й низкою журналістів та політиків. Деякі з них заявили, що замість Залужного головнокомандувачем стане голова ГУР Кирило Буданов.

На тлі цього також почали з’являтися чутки про те, що буде звільнений і міністр оборони Рустем Умеров. У зв’язку з чим довелося втрутитися МОУ, яке дуже розмито відповіло, що інформація не відповідає дійсності.

Зрештою, більш конкретну відповідь дав прессекретар Зеленського Сергій Никифоров у коментарі УП.

"Точно ні. Президент не звільняв головкому", — сказав він.

Сам Зеленський у своєму традиційному відеозверненні жодного разу не згадав про Залужного і не став реагувати на чутки, які з’явились у засобах масової інформації.

Слід зазначити, що чутки про можливе звільнення Залужного періодично з’являються досить регулярно в українському інформаційному просторі, як і чутки про конфлікт між ним та Зеленським.