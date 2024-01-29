Рус

Чи звільняв Зеленський Залужного? Всі заяви та коментарі на даний момент

Автор
Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
Дата публікації
Читать на русском
Автор
747
Валерій Залужний Новина оновлена 29 січня 2024, 20:47
Валерій Залужний

Звідки взялися чутки про звільнення Залужного

У понеділок, 29 січня, у мережі з’явилася неперевірена інформація про те, що головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного було звільнено указом президента Володимира Зеленського.

Хоча за підсумком ця інформація була спростована спікером Зеленського Сергієм Никифоровим у коментарі «Українській правді», однак у мережі через це вже піднялася хвиля обговорень. "Телеграф" вирішив зібрати всі заяви, які є зараз.

Початкове повідомлення про звільнення Залужного було оприлюднено колишнім народним депутатом Бориславом Березою у Facebook, він послався на два джерела в Офісі президента.

Інформація подібного змісту також була оприлюднена й низкою журналістів та політиків. Деякі з них заявили, що замість Залужного головнокомандувачем стане голова ГУР Кирило Буданов.

На тлі цього також почали з’являтися чутки про те, що буде звільнений і міністр оборони Рустем Умеров. У зв’язку з чим довелося втрутитися МОУ, яке дуже розмито відповіло, що інформація не відповідає дійсності.

Зрештою, більш конкретну відповідь дав прессекретар Зеленського Сергій Никифоров у коментарі УП.

"Точно ні. Президент не звільняв головкому", — сказав він.

Сам Зеленський у своєму традиційному відеозверненні жодного разу не згадав про Залужного і не став реагувати на чутки, які з’явились у засобах масової інформації.

Слід зазначити, що чутки про можливе звільнення Залужного періодично з’являються досить регулярно в українському інформаційному просторі, як і чутки про конфлікт між ним та Зеленським.

Теги:
#Володимир Зеленський #Валерій Залужний