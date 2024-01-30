Слухи об увольнении Залужного: генерал Маломуж объяснил, какую ошибку допустила власть

Нет сомнений, что это была целенаправленная утечка информации, считает экс-глава внешней разведки

Информационная волна о якобы увольнении главкома ВСУ генерала Валерия Залужного в очередной раз накрыла Украину вечером 29 января. При этом внятных комментариев никто долгое время не давал. А президент Владимир Зеленский в вечернем обращении не уделил внимание этой ситуации. И не пояснил – готовит он соответствующий указ или кто-то разгоняет фейк.

Спустя почти сутки есть лишь невнятные комментарии от Минобороны и скромное пояснение от пресс-секретаря главы государства в стиле – нет, это неправда. Без каких либо особых подробностей насчет дыма без огня.

Ситуацию "Телеграфу" прокомментировал генерал армии , экс-глава Службы внешней разведки Украины (с 2005-го по 2010 год) Николай Маломуж.

По мнению военного эксперта, идет тестирование общественного мнения о возможной смене главкома.

"Я так понимаю, политическое руководство наметило возможные форматы такого рода ротации. По ряду причин. Первая – из-за не особо удачных стратегических наступательных операций в 2023 году. На это уже была направлена критика со стороны части "слуг", включая Безуглую. Мы ведь понимаем, что она являлась ретранслятором позиции и партии в целом, и Офиса президента в частности. Вторая – проблемы с мобилизацией в целом и с принятием мобилизационного законодательства в частности. Третья – вопросы рейтингов. А они у Залужного, как показывают все опросы, очень высокие", – поясняет генерал.

Поэтому, продолжает он, вопрос отставки Залужного так или иначе стоял и стоит на повестке дня. Но вопрос этот чувствительный. Даже опасный в плане реакции общества и военных на такие кадровые изменения.

"Отсюда – осторожный зондаж, насколько негативной будет реакция. Вбрасывание некой информации с якобы подробностями от анонимных источников. Параллельно в общество вбрасывается информация о возможных преемниках Залужного. Как воспринимается? Что скажут военные, силовые структуры, общественники, наши западные партнеры? Тестирование идет активно. И нет сомнений, что вчера мы имели целенаправленную утечку информации", – считает экс-глава внешней разведки.

Даже если планы о смещении Залужного были, резко негативная реакция общества заставила их, как минимум, отсрочить, считает Николай Маломуж.

"Я лично, – признался он, – общался вчера с боевыми генералами, полковниками, командирами различных подразделений. И они были возмущены. В том числе тем, что не было до конца понятно – правда или нет, что отставка главкома уже решенное дело. Назывались некоторые кандидатуры, которые не имеют боевого опыта, а соответственно – авторитета в войсках. Что плохо сказалось бы на боеспособности частей. И могло вылиться если не в открытые протесты, то в посылание по закрытым каналам соответствующих сигналов. Мол, такой шаг является неверным. И я знаю, что такие сигналы на Банковую шли".

Дело, утверждает эксперт, пахло расколом (одни – за Зеленского, другие – за Залужного). Что в состоянии войны крайне опасно.

"Россия на это надеется, – подчеркивает генерал. – На то, что удастся разобщить украинцев, поломать то единство, которое помогло нам выстоять в первые дни вторжения – и помогает по сей день. Думаю, что на Банковой осознали свою ошибку. И начали отыгрывать ситуацию назад.

Но сделали это неумело. Минобороны не дало внятного комментария. А президент в вечернем обращении ни словом не обмолвился об этой ситуации. Мол, это всё неправда, такие слухи направлены против нашего единства и так далее. В итоге совсем поздно вечером появился комментарий пресс-секретаря президента. Дескать, сообщения об указе на увольнение главкома не соответствуют действительности".

"Такие информационные операции, если они не были инициированы изнутри, следовало пресекать быстро, реагировать моментально и адекватно, — акцентирует Николай Маломуж. – Если же это "внутренняя кухня" – то кто-то играет в опасные игры. Неуместные в военное время".

Негативный резонанс уже есть, подчеркивает эксперт. И в украинском обществе, и в российской пропаганде, и среди наших зарубежных партнеров.

"Ко мне обращались американские политики, мои коллеги из США и Европы, пытаясь разобраться в случившимся. А мы тут, получается, сами толком разобраться не можем. Руководству Украины следует ответственнее относиться ко всему происходящему. А президенту так точно необходимо было сделать хотя бы краткое поясняющее заявление еще вчера", – констатирует генерал.