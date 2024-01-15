За считанные дни не получится: в Минобороны рассказали, когда обновленный законопроект о мобилизации вернут в Раду

В МОУ говорят, что новый законопроект нужен, как можно быстрее

Новый законопроект о мобилизации, который накануне был отправлен на доработку, может быть принят в течение нескольких недель.

Как рассказала в эфире единого марафона новостей заместитель министра обороны Наталья Калмыкова, документ вернется на повторное рассмотрение в Верховную Раду "в ближайшее время", но перед этим он пройдет процесс некого согласования в Кабмине.

"Мы бы хотели, чтобы это (согласование, — ред.) были дни. Но мы понимаем, что это будет, скорее всего, несколько недель", — сказала она.

При этом Калмыкова добавила, что после принятия законопроекта, его нормы начнут действовать в течение "недель или месяца".

По словам чиновницы у нардепов не было особых претензий к содержанию законопроекта, но были к его форме, а вот главная идея этого документа остается неизменной — позволить тем военным, которые находятся на передовой с 2022 года или раньше, вернуться домой, чтобы отдохнуть. А для этого надо решить не только вопросы демобилизации, но и вопросы набора новых людей.

Как сообщалось ранее, офицер ВСУ и основатель проекта A.Drones Юрий Касьянов в разговоре с "Телеграфом" рассказал, что новый закон про мобилизацию Украине не нужен, поскольку все и так хорошо прописано в действующем законодательстве.