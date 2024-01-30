Чутки про звільнення Залужного: генерал Маломуж пояснив, якої помилки припустилася влада

Немає сумнівів, що це був цілеспрямований витік інформації, вважає екскерівник зовнішньої розвідки

Інформаційна хвиля про нібито звільнення головнокомандувача ЗСУ генерала Валерія Залужного вкотре накрила Україну ввечері 29 січня. При цьому виразних коментарів ніхто довгий час не давав. А президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні не приділив уваги цій ситуації. І не пояснив – готує він відповідний указ чи хтось розганяє фейк.

Майже через добу є лише невиразні коментарі від Міноборони та скромне пояснення від прессекретаря глави держави в стилі – ні, це неправда. Без жодних особливих подробиць щодо диму без вогню.

Ситуацію "Телеграфу" прокоментував генерал армії, екскерівник Служби зовнішньої розвідки України (з 2005-го по 2010 рік) Микола Маломуж.

На думку військового експерта, триває тестування громадської думки щодо можливої зміни головнокомандувача.

"Я так розумію, політичне керівництво намітило можливі формати такого роду ротації. З низки причин. Перша – через не особливо вдалі стратегічні наступальні операції у 2023 році. На це вже була спрямована критика з боку частини "слуг", включаючи Безуглу. Адже ми розуміємо, що вона була ретранслятором позиції і партії в цілому, і Офісу президента зокрема. Друга – проблеми з мобілізацією загалом та з ухваленням мобілізаційного законодавства зокрема. Третя – питання рейтингів. А вони у Залужного, як свідчать усі опитування, дуже високі", – пояснює генерал.

Тому, продовжує він, питання відставки Залужного так чи інакше стояло і стоїть на порядку денному. Але питання це чутливе. Навіть небезпечне у плані реакції суспільства та військових на такі кадрові зміни.

"Звідси – обережний зондаж, наскільки негативною буде реакція. Вкидання якоїсь інформації з нібито подробицями від анонімних джерел. Паралельно в суспільство вкидається інформація про можливих наступників Залужного. Як сприймається? Що скажуть військові, силові структури, громадські діячі, наші західні партнери? Тестування іде активно. І немає сумнівів, що вчора ми мали цілеспрямований витік інформації", – вважає ексглава зовнішньої розвідки.

Навіть якщо плани щодо усунення Залужного були, різко негативна реакція суспільства змусила їх, як мінімум, відстрочити, вважає Микола Маломуж.

"Я особисто, — зізнався він, — спілкувався вчора з бойовими генералами, полковниками, командирами різних підрозділів. І вони були обурені. Зокрема, тим, що не було до кінця зрозуміло — чи правда, що відставка головнокомандувача вже вирішена справа. Називалися якісь кандидатури, які не мають бойового досвіду, а відповідно – авторитету у військах, що погано позначилося б на боєздатності частин і могло вилитися якщо не у відкриті протести, то в посилання по закритих каналах відповідних сигналів, мовляв, такий крок є невірним. І я знаю, що такі сигнали на Банкову йшли".

Справа, стверджує експерт, пахла розколом (одні – за Зеленського, другі – за Залужного). Що під час війни вкрай небезпечно.

"Росія на це сподівається, – наголошує генерал. – На те, що вдасться роз’єднати українців, поламати ту єдність, яка допомогла нам вистояти в перші дні вторгнення – і допомагає дотепер. Думаю, що на Банковій усвідомили свою помилку. І почали відігравати ситуацію назад.

Але зробили це невміло. Міноборони не дало чіткого коментаря. А президент у вечірньому зверненні жодним словом не сказав про цю ситуацію. Мовляв, це все неправда, такі чутки спрямовані проти нашої єдності тощо. Насамкінець пізно ввечері з’явився коментар прессекретаря президента. Мовляв, повідомлення про указ на звільнення головкомандувача не відповідають дійсності".

"Такі інформаційні операції, якщо вони не були ініційовані зсередини, слід було припиняти швидко, реагувати миттєво та адекватно, — акцентує Микола Маломуж. — Якщо ж це "внутрішня кухня" — то хтось грає в небезпечні ігри. Недоречні у воєнний час".

Негативний резонанс уже є, наголошує експерт. І в українському суспільстві, і у російській пропаганді, і серед наших закордонних партнерів.

"До мене зверталися американські політики, мої колеги зі США та Європи, намагаючись розібратися в тому, що трапилося. А ми тут, виходить, самі до ладу розібратися не можемо. Керівництву України слід відповідальніше ставитися до всього, що відбувається. А президентові так точно необхідно було зробити хоча б коротку пояснювальну заяву ще вчора", – констатує генерал.