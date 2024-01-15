За лічені дні не вийде: до Міноборони розповіли, коли оновлений законопроект про мобілізацію повернуть до Ради

У МОУ кажуть, що новий законопроєкт потрібен якнайшвидше

Новий законопроєкт про мобілізацію, який напередодні було відправлено на доопрацювання, може бути поверненим до Верховної Ради протягом кількох тижнів.

Як розповіла в ефірі єдиного марафону новин заступник міністра оборони Наталія Калмикова, документ повернеться на повторний розгляд до Верховної Ради "найближчим часом", але перед цим він пройде процес погодження в Кабміні.

"Ми б хотіли, щоб це (погодження, — ред.) були дні. Але ми розуміємо, що це буде, швидше за все, кілька тижнів", — сказала вона.

При цьому Калмикова додала, що після ухвалення законопроєкту його норми почнуть діяти протягом "тижнів або місяця".

За словами чиновниці, у нардепів не було особливих претензій до змісту законопроєкту, але були до його форми, а ось головна ідея цього документа залишається незмінною — дозволити тим військовим, які перебувають на передовій з 2022 року або раніше, повернутися додому, щоб відпочити. А для цього треба вирішити не лише питання демобілізації, а й питання набору нових людей.

Як повідомлялося раніше, офіцер ЗСУ та засновник проєкту A.Drones Юрій Касьянов у розмові з "Телеграфом" розповів, що новий закон про мобілізацію Україні не потрібен, оскільки все й так добре прописано у чинному законодавстві.