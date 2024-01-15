Фінансова мотивація за контракт із ЗСУ: скільки новобранцям платять у різних регіонах України

Названо п’ять областей, де мобілізованим пропонують найбільші виплати

На тлі збоїв із загальною мобілізацією в Україні частина міст і громад вирішили залучати військовозобов’язаних громадян до захисту держави не "батогом", а "пряником". Тож замість затримань штрафів, примусових затримань, арештів чи судових вироків вони пропонують землякам грошове заохочення та одноразові виплати за підписання першого контракту.

"Телеграф" склав топ-5 областей, де місцева влада пропонує новобранцям найбільші виплати.

Харківщина

З 1 січня 2024 року міська рада Богодухова на Харківщині ухвалила рішення виплачувати одноразову грошову допомогу жителям, які долучилися до армії. Сума становить 50 тис. гривень і надається незалежно від звання та військової частини.

Виплата розповсюджується на всіх жителів громади та переселенців, які вступлять у ЗСУ. Однак станом на 11 січня лише дві людини висловили бажання отримати таку грошову допомогу.

"(Місцеві) витрати ми скоротили на суму в межах 10 мільйонів. У першу чергу, шляхом зменшення фонду оплати праці: скасовували або значно зменшили преміальні виплати. Також шляхом зменшення витрат на ремонт доріг, на близько 2-3 мільйони", — розказав міський голова Володимир Бєлий.

Він не знає, чи стала Богодухівська громада першою в Харківській області, яка запровадила подібну програму.

— Така пропозиція поступила, міська рада записала одним з пунктів програми по соцзахисту, усім сподобалося, усі підтримали, — каже мер.

Львів

Буквально днями цю ідею підтримали у Львові. Обіцяють по 50 тис. гривень кожному, хто підпише контракт із десантно-штурмовими військами чи морською піхотою. Міський голова Львова Андрій Садовий заявив:

— Нехай це буде додатковою мотивацією та підтримкою для наших хлопців та дівчат, які вирішили стати на захист України.

Відповідно до рішення виконкому, цю одноразову допомогу виплачуватимуть не тільки тим, хто зареєстрований у Львові, а й тим, хто переїде до міста і підпише тут контракт.

Київ

Цього року Київрада збільшує видатки на підтримку ЗСУ ще на 60 млн гривень. Тож місто пообіцяло виплачувати кожному новобранцю по 30 тис. гривень.

— Ці кошти підуть на додаткові стимулюючі виплати мобілізованим киянам за програмою "Захисник Києва", — повідомив Віталій Кличко у своєму Telegram.

Цікаво, що столиця виділяє на це заохочення значно менше, аніж маленькі громади. Однак мер Києва наголосив, що міська влада буде й надалі ухвалювати рішення про виділення додаткових коштів на потреби захисників.

Черкащина

Жителі Шполянської громади Черкаської області, які будуть мобілізовані або підпишуть контракт на військову службу 2024 року, отримають одноразову грошову допомогу з місцевого бюджету у розмірі 20 тис. гривень, повідомляє Шполянська міськрада у Facebook.

Одноразова грошова допомога буде виплачуватися на підставі списків, наданих першим відділом Звенигородського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Кошти перераховуватимуться на банківські рахунки, зазначені у списках.

Одеса

Одноразову допомогу громадянам, яких мобілізували до ЗСУ 2024 року планують виплачувати й в Одесі. Відповідні зміни у міській цільовій програмі надання соціальних послуг та інших видів допомоги вразливим верствам населення міста затвердили на сесії Одеської міської ради ще 29 листопада.

У поправці бюджетної комісії вказано, що одноразову грошову допомогу будуть надавати мобілізованим, призваним на військову службу та зареєстрованим в Одесі. Гранична сума цієї грошової допомоги складе 20 тис. гривень. Всього у програмі на 2024 рік на це заклали 20 млн гривень. Як зазначено у документі.

Втім, Одеса не перша в області запровадила таку ініціативу. У третьому кварталі 2023 року рішенням сесії Болградської міської ради було ухвалено схожу програму соціальної підтримки. Для мобілізованих до лав ЗСУ тут доступна фінансова підтримка у 10 тис. гривень.

А поки українці чекають подібних заохочень від інших міст. Адже війна триває, і потреба в поповненні лав ЗСУ залишається актуальною.