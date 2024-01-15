Финансовая мотивация за контракт с ВСУ: сколько новобранцам платят в разных регионах Украины

Названы пять областей, где мобилизованным предлагают наибольшие выплаты

На фоне сбоев с общей мобилизацией в Украине часть городов и общин решили привлекать военнообязанных граждан к защите государства не "кнутом", а "пряником". Вместо задержаний штрафов, принудительных задержаний, арестов или судебных приговоров они предлагают землякам денежное поощрение и единовременные выплаты за подписание первого контракта.

"Телеграф" составил топ-5 областей, где местные власти предлагают новобранцам самые большие выплаты.

Харьковщина

С 1 января 2024 года городской совет Богодухова в Харьковской области принял решение выплачивать единовременную денежную помощь жителям, которые присоединились к армии. Сумма составляет 50 тыс. гривен и предоставляется вне зависимости от звания и воинской части.

Выплата распространяется на всех жителей общества и переселенцев, которые вступят в ВСУ. Однако на 11 января лишь два человека выразили желание получить такую денежную помощь.

"(Местные) расходы мы сократили на сумму в пределах 10 миллионов. В первую очередь, путем уменьшения фонда оплаты труда: отменяли или значительно уменьшили премиальные выплаты. Также путем уменьшения затрат на ремонт дорог, около 2-3 миллионов", — рассказал городской председатель Владимир Белый.

Он не знает, стало ли Богодуховское общество первым в Харьковской области, которое ввело подобную программу.

— Такое предложение поступило, городской совет записал одним из пунктов программы по соцзащите, всем понравилось, все поддержали, — говорит мэр.

Львов

Буквально на днях эта идея была поддержана во Львове. Обещают по 50 тыс. гривен каждому, кто подпишет контракт с десантно-штурмовыми войсками или морской пехотой. Городской голова Львова Андрей Садовый заявил :

— Пусть это будет дополнительной мотивацией и поддержкой для наших ребят, решивших стать на защиту Украины.

Согласно решению исполкома, эта единовременная помощь будет выплачиваться не только тем, кто зарегистрирован во Львове, но и тем, кто переедет в город и подпишет здесь контракт.

Киев

В этом году Киевсовет увеличивает расходы на поддержку ВСУ еще на 60 млн. гривен. Так что город пообещал выплачивать каждому новобранцу по 30 тыс. гривен.

— Эти средства пойдут на дополнительные стимулирующие выплаты мобилизованным киевлянам по программе "Защитник Киева", — сообщил Виталий Кличко в своем Telegram.

Интересно, что столица выделяет на это поощрение гораздо меньше, чем маленькие общины. Однако мэр Киева подчеркнул, что городские власти будут и дальше принимать решение о выделении дополнительных средств на нужды защитников.

Черкасская область

Жители Шполянского общества Черкасской области, которые будут мобилизованы или подпишут контракт на военную службу 2024 года, получат единовременную денежную помощь из местного бюджета в размере 20 тыс. гривен, сообщает Шполянский горсовет в Facebook.

Единовременное пособие будет выплачиваться на основании списков, предоставленных первым отделом Звенигородского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки. Денежные средства будут перечисляться на банковские счета, указанные в списках.

Одесса

Единоразовую помощь гражданам, мобилизованным в ВСУ в 2024 году, планируют выплачивать и в Одессе. Соответствующие изменения в городской целевой программе предоставления социальных услуг и других видов помощи уязвимым слоям населения города утвердили на сессии Одесского городского совета еще 29 ноября.

В поправке бюджетной комиссии указано, что единовременную денежную помощь будут оказывать мобилизованным, призванным на военную службу и зарегистрированным в Одессе. Предельная сумма этого пособия составит 20 тыс. гривен. Как отмечено в документе, всего в программе на 2024 год на это заложили 20 млн. гривен.

Впрочем, Одесса не первая в области ввела такую инициативу. В третьем квартале 2023 года решением сессии Болградского городского совета была принята подобная программа социальной поддержки. Для мобилизованных в ряды ВСУ здесь доступна финансовая поддержка в 10 тыс. гривен.

А пока украинцы ждут подобных поощрений от других городов. Ведь война продолжается, и потребность в пополнении рядов ВСУ остается актуальной.