"В армии есть ощущение, что нас бросили": известный волонтер о том, почему мобилизация необходима

Украинские защитники заслуживают отдых

Эффективная мобилизация в Украине является одним из факторов, которые влияют на развитие ситуации на фронте. Сейчас солдаты, воюющие с начала полномасштабного вторжения, ощущают, будто их бросили.

Мобилизация же позволит им получить отдых в виде отпусков или ротации. Об этом в эксклюзивном интервью "Телеграфу" рассказал сержант ВСУ и спикер Международного волонтерского сообщества InformNapalm Михаил Макарук.

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"В армии есть ощущение, что нас бросили. Мол, воюйте до победного конца. А когда тот "конец" ― никто не знает. Зато мы знаем, что мобилизация ― это возможность ротации, получения отпусков, какого-никакого отдыха для тех, кто воюет уже почти два года (а кто-то и больше, ведь война на Донбассе не прекращалась с 2014-го). Мы, кто на фронте, устали физически, психологически. Нам нужна перезагрузка", ― подчеркнул Макарук.

Читайте подробности в полном материале "Телеграфа": "О ситуации на фронте, мобилизации и частном бизнесе на войне: откровенное интервью с Михаилом Макаруком".

Как писал "Телеграф", ранее о необходимости отдохнуть украинским военным говорил и министр обороны Рустем Умеров. Поэтому в новый закон по мобилизации планируют внести четкие сроки службы и порядок получения отпусков. Это позволит военнослужащим более качественно восстановиться.