"Воинам нужно отдохнуть": Умеров рассказал, что будет с законопроектом о мобилизации

Законопроектом о мобилизации планируется установить четкий срок службы по мобилизации

Министерство обороны Украины подготовила новую редакцию законопроекта о мобилизации с учетом новых предложений. Вскоре документ направят на согласование в Кабмин.

Об этом в четверг, 11 января, на своей странице в Facebook написал министр обороны Украины Рустем Умеров. По его словам, обновленный законопроект, в том числе, должен установить четкий срок службы по мобилизации.

"Наши воины нуждаются в ротациях и отпусках. Наши воины нуждаются в возможности восстановиться. Наши воины имеют право знать, что их ждет и планировать собственную жизнь. Законопроектом о мобилизации планируется установить четкий срок службы по мобилизации – и это необходимо каждому воину", — сказал Умеров.

Он добавил, что новая редакция уже подготовлена с учетом предложений, которые были озвучены депутатами в ходе заседаний комитета по национальной безопасности, обороне и разведке. Документ готовы вынести на согласование уже в ближайшее время.

"Этот закон нужен обороне нашего государства и каждому воину, который сейчас находится на фронте. Нужен как можно быстрее. Над мобилизационным законопроектом работали полгода в рабочей группе – представители всех без исключения фракций парламента, команды Министерства обороны, Генерального штаба и ряда других министерств и ведомств", — подчеркнул министр.

Команда Минобороны вместе с главнокомандующим Валерием Залужным, начальником Генштаба Сергеем Шапталой после регистрации законопроекта в Раде обсуждали эту тему на закрытых совещаниях. Были учтены все оговорки

"Объясняли необходимость этого решения. Услышали и учли все оговорки. Воинам нужно дать возможность отдохнуть. Это справедливо. Освобожденным из плена нужно дать выбор или оставаться в армии. Те из них, кто выберет остаться, потребуют не менее нескольких месяцев отпуска. Это честно. Срочников надо наконец-то отпустить домой. Это верно. Сейчас критически важные для государства вопросы мобилизации, военного учета и проведения ротаций — политизируются и тормозятся. Это недопустимо во времена Великой войны", — подытожил глава ведомства.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 11 января Кабмин отозвал законопроект о мобилизации из парламента. Глава Верховной Рады Украины Руслана Стефанчука, решение о необходимости доработки законопроекта было общим.