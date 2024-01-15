О ситуации на фронте, мобилизации и частном бизнесе на войне: откровенное интервью с Михаилом Макаруком

Граждане Украины должны понять – без мобилизации мы не выживем, акцентирует сержант ВСУ

Украина тяжело переживает начало года. Слишком много "зависших" вопросов. И с помощью от США, а также от Евросоюза. И с законопроектом о мобилизации, который направлен парламентом на доработку правительству. Россия, пользуясь неким хаосом и в мире, и в Украине, атакует по всему фронту.

Спикер Международного волонтерского сообщества InformNapalm, сержант ВСУ Михаил Макарук рассказал "Телеграфу" об ошибках власти, военной ситуации, а также о том, почему мы точно победим.

О ситуации на фронте

"Согласно докладу главкома ВСУ Валерия Залужного после инспекции линии соприкосновения, противник пытается вести атакующие действия по всему фронту. Но на некоторых направлениях попадает в смертоносные ловушки", – отмечает Михаил Макарук.

Он подчеркивает, что сейчас у всех на слуху наш плацдарм на левом берегу Днепра в Херсонской области. Он удерживается стараниями морпехов, Сил специальных операций и теробороны. Там уничтожается гигантское количество личного состава и военной техники противника.

"В районе Двуречной и Купянска на Харьковщине российское наступление, которое идет уже почти три месяца, фактически захлебнулось. Противник снова и снова собирает батальоны в Белгородской и Курской областях – и бросает их на фронт.

Мы же их активно перемалываем, преимущественно благодаря умелым действиям операторов FPV-дронов и наших пехотинцев, – рассказывает сержант ВСУ. – Аналогичная ситуация "бодания" идет в Запорожской области – в районе Вербового и Работино. Сложно на Донетчине. И в районе Бахмута, где россияне изо всех сил пытаются выйти к Часову Яру. И у Авдеевки. И в Марьинском районе".

По словам эксперта, поскольку Силы обороны Украины не имеют достаточного пополнения (и человеческого ресурса, и бронетехники, и снарядов), мы вынуждены отбиваться, а не идти в наступление, как хотелось бы…

Перспективы, продолжает Михаил Макарук, зависят как от помощи со стороны наших союзников (вооружением, боеприпасами), так и от проведения эффективной мобилизации (причем это не только количественный, но и качественный психологический фактор состояния наших бойцов).

"В армии есть ощущение, что нас бросили, – признался собеседник "Телеграфа". – Мол, воюйте до победного конца. А когда тот "конец" – никто не знает. Зато мы знаем, что мобилизация – это возможность ротации, получения отпусков, какого-никакого отдыха для тех, кто воюет уже почти два года (а кто-то и больше, ведь война на Донбассе не прекращалась с 2014-го). Мы, кто на фронте, устали физически, психологически. Нам нужна перезагрузка".

О ситуации вокруг мобилизации

Главком ВСУ Валерий Залужный четко дал понять, что нам необходимо пополнение, напоминает Михаил Макарук. Как для восстановления действующих воинских подразделений, так и для формирования новых.

"Как именно будет проходить мобилизация – задача политического руководства. Согласно всем законам, канонам, правилам – за мобилизацию, прежде всего, отвечает верховный главнокомандующий, он же президент. А также – правительство и парламент. Военные же начинают работать с людьми, которые, согласно нормативным документам, призываются по правилам, выработанным именно законодательной и исполнительной властью", – поясняет эксперт.

Граждане Украины должны понять – без мобилизации мы не выживем, акцентирует сержант ВСУ.

Он напоминает, что широкомасштабное вторжение в Украину 24 февраля 2022-го Россия начала примерно 200 тысячами военных. На данный момент, по словам Путина, на украинской земле находится 617 тысяч оккупантов. Наша разведка говорит об около 450-470 тысячах. Но даже если так – рост более чем в два раза, по сравнению с вторжением почти двухгодичной давности. К тому же подразделения РФ на большинстве направлений укомплектованы живой силой на 95%. И мы должны реагировать адекватно, поясняет Михаил Макарук.

"Есть те, кто у нас до сих пор говорит что-то вроде "я не создан для войны". Отвечу так – или вы будете защищать свою страну, или идти воевать против нее, когда окажетесь в оккупации. Или – в фильтрационный лагерь", – отмечает военный.

Действия политиков, которые месяцами не могут принять необходимые изменения для более эффективных мобилизационных мероприятий, он считает, мягко говоря, безответственными.

"Власти всячески тормозят столь нужный законопроект. Никак не реагируют (включая верховного главнокомандующего) на нападки на военных со стороны некоторых неадекватных депутатов. И то, что особо отличившаяся в этом плане Безуглая написала заявление на выход из фракции "Слуга народа" – ничего не значит, пока его не зачитали в Верховной Раде и не приняли соответствующее решение.

А рассказы парламентариев о том, как они переживают за военных, как любят нашу армию, выглядят циничным популистическим бредом на фоне их бездействия. Где законопроекты о защите военнослужащих, о возвращении военных в мирную жизнь? Государство пытается (и у него не очень получается) делать всё, чтоб человек попал в армию. Но не пытается решать такую важную задачу, как адаптация вернувшихся военнослужащих. Есть проблемы с выплатами семьям погибших, масса других", – подчеркивает Михаил Макарук.

О бизнес-составляющей

Спикер InformNapalm удивлен, что государство до сих пор не перешло на военные рельсы. Что для частного бизнеса так и не открыли возможность производить патроны, снаряды и так далее.

"Когда подобные возможности открылись для производства дронов, комплексов радиоэлектронной борьбы – их сразу стало больше на фронте. Но дальше этого почему-то не идет. Не создаются условия для конкуренции. Тогда как сейчас – самое время. Это важно и армии, и бизнесу, и в целом стране", – уверен Михаил Макарук.

Он напомнил, что во время массированного обстрела 2 января россияне три ракеты выпустили по фабрике украинского бренда M-Tac, производящего военную одежду. Остановив на какое-то время процесс производства классной экипировки.

"И это – частное производство, которое пользуется популярностью, потому что предлагает лучшее предложение в ракурсе цена-качество. Для русских это была объективно важная цель. Для нас этот случай – показатель, почему нужно давать преференции бизнесу, работающему на армию", – поясняет эксперт.

Госсектор, по его словам, в одиночку не справится. И не нужно пытаться проглотить больше, чем сможешь. Тем более, в такое время.

"Без волонтерских дронов, а также беспилотников, которые поставляются, благодаря разного рода крупным частным компаниям, мы не вывезем. И государство должно наконец-то развернуться лицом к бизнесу, который хочет и может делать больше для наших Сил обороны", – подчеркивает сержант ВСУ.

О помощи партнеров

Несмотря на массу сложностей, Михаил Макарук смотрит в будущее с позитивом.

"Израиль добивает ХАМАС. Американцы и британцы ударили по хуситам. Это всё – звоночки. В меня вселило оптимизм и сообщение, что республиканцы представили свой план, где акцент делают не на поддержке Украины "столько, сколько нужно" (как делает администрация Байдена), а на поддержке, необходимой для победы над Россией.

И они видят такую помощь в трех пунктах, созвучных тому, что ранее озвучивал наш главком Залужный. А именно: скорейшее предоставление ВСУ критически важного оружия; ужесточение санкций против путинского режима; передача Украине 300 млрд долларов замороженных российских активов. Кстати, касательно этих самых активов уже зашевелились и в Белом доме", – отмечает эксперт.

Кроме того, продолжает Михаил Макарук, Европа обещает, что к весне таки предоставит нам весь миллион снарядов, как и собиралась ранее.

Еще один позитив – всё громче говорится о необходимости создания общей европейской армии.

"Да, есть проблемы с предоставлением нам дальнобойных ракет. Но, согласно недавней статье в германской прессе, нам готовы дать TAURUS и Минобороны, и Бундестаг. Всё упирается лишь в позицию канцлера Шольца, который до сих пор боится передать Украине эти крылатые ракеты. Так когда-то было и с танками. Думаю – додавят. Есть новость и о готовности европейцев закупить тысячу ракет для зенитно-ракетных комплексов Patriot. В том числе для нас. Имеем быструю передачу нам Британией 200 ракет для ПВО. У нас уже, похоже, работает итало-французский комплекс SAMP/T Mamba", – акцентирует эксперт.

По его мнению, заявление президента Украины об уничтожении, благодаря западным дальнобойным ракетам, за один день 26 вражеских вертолетов 12 самолетов – это тоже не для красного словца. На таком уровне (а заявление было сделано 11 января балтийским СМИ в Риге) сказки не рассказывают, отмечает Михаил Макарук.

"Ну и то, что россияне, кричавшие, что у них ресурсов для войны хватит на десятилетия, бегают с протянутой рукой от Ирана к Северной Корее, говорит само за себя, – уверен эксперт. – Все фактически признали, что Россия, прежде всего, стараниями украинских дронов, уже не контролирует Черное море. Как следствие – турки, болгары и румыны заключили коалицию по разминированию. А россияне молча смотрят на это. И ничего поделать не могут".

Турне Зеленского по балтийским странам уже дало хорошие результаты (при том, что многое, касающееся военной помощи, логично остается за кадром).

"Британский премьер, как мы знаем, приехал в Киев не с пустыми руками, – продолжает Михаил Макарук. – Мы укрепляем связи с Японией. И я надеюсь, что мы вскоре начнем получать помощь от Южной Кореи, обладающей одними из лучших в мире артустановками, БМП, танками".

Помогать нам точно будут, отмечает эксперт. И в США, и в Европе уже не раз сказали – почему. Иначе воевать придется им. Потому что Россия, Иран, Северная Корея и Китай, почувствовав слабость Запада, начнут передел мира исключительно силой. С официально объявленной Третьей мировой войной, которая неофициально идет у нас не первый год.

"К тому же американцам после позора в Афганистане, куда вбухали колоссальные средства и сбежали, а созданную ими армию и поддерживаемую власть талибы смели за считанные дни, второй такой имиджевый удар (в случае поражения Украины) точно не нужен. Они тогда перестанут быть гегемоном в рекламно-медийном смысле. Со всеми вытекающими…" – констатирует Михаил Макарук.