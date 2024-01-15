"В армії є відчуття, що нас покинули": відомий волонтер про те, чому мобілізація потрібна

Українські захисники заслуговують на відпочинок

Ефективна мобілізація в Україні є одним із чинників, що впливають на розвиток ситуації на фронті. Нині солдати, що воюють із початку повномасштабного вторгнення, відчувають, ніби їх покинули.

Мобілізація дозволить їм отримати відпочинок у вигляді відпусток або ротації. Про це в ексклюзивному інтерв’ю "Телеграфу" розповів сержант ЗСУ та спікер Міжнародної волонтерської спільноти InformNapalm Михайло Макарук.

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"В армії є відчуття, що нас покинули. Мовляв, воюйте до переможного кінця. А коли той "кінець" — ніхто не знає. Натомість ми знаємо, що мобілізація — це можливість ротації, отримання відпусток, якогось відпочинку для тих, хто воює вже майже два роки (а хтось і більше, адже війна на Донбасі не припинялася з 2014-го). Ми, хто на фронті, втомилися фізично, психологічно. Нам потрібне перезавантаження", — наголосив Макарук.

Читайте подробиці у повному матеріалі "Телеграфа": "Про ситуацію на фронті, мобілізацію та приватний бізнес на війні: відверте інтерв’ю з Михайлом Макаруком".

Як писав "Телеграф", раніше про необхідність відпочити українським військовим говорив і міністр оборони Рустем Умеров. Тому в новий закон щодо мобілізації планують внести чіткі терміни служби та порядок отримання відпусток. Це дозволить військовослужбовцям якісніше відновитися.