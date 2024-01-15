У росіян насправді є мотивація: у розвідці озвучили масштаби мобілізації в Росії

У ГУР назвали розмір зарплат в армії РФ

Щодня до лав збройних сил Росії приходить близько 1000-1100 осіб. Тобто в місяць ворожа армія поповнюється приблизно на 30 тисяч людей.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів представник Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький. Він зазначив, ці ресурси йдуть і на поповнення втрат, і на формування резервних полків.

"Але це не можна назвати прихованою мобілізацією. Давайте так: у них триває мобілізація. Просто це не проводиться так масово, як у жовтні-грудні 2022 року", — підкреслив представник ГУР.

Скібіцький також підкреслив, що у росіян насправді є мотивація йти в армію — це заробітна плата. За його словами, особливо це діє в кризових регіонах РФ, де або низькі зарплати, або взагалі немає робочих місць.

"Російські військовополонені відверто зізнаються, що пішли в армію, бо там платять, а в нього "іпотека, сім'я і так далі". І цей мотив на сьогодні є основним для тих людей, які добровільно йдуть на мобілізацію, підписують контракти і воюють", — зазначив представник розвідки.

Скібіцький розповів, що рівень зарплати в російській армії залежить від того, де знаходиться підрозділ та чи веде він бойові дії. Він підкреслив, що у росіян чітко визначено, що день бойових дій – це плюс 8 тисяч рублів до зарплати.

"Якщо говорити в абсолютних цифрах, то це приблизно 220-250 тисяч рублів (66-75 тисяч гривень. — Ред.) на місяць. Це для тих, хто безпосередньо бере участь у бойових діях на першій лінії зіткнення", — зазначив він.

Нагадаємо, за даними Інституту вивчення війни (ISW), російські терористи все ще в змозі проводити ротації попри величезні втрати особового складу та жорстокі бої на низці напрямків. Це стає можливим, оскільки вони мають на території Східної України чисельну перевагу і на росіян зараз не тиснуть українські контрнаступальні операції, як влітку.