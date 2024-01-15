У россиян действительно есть мотивация: в разведке озвучили масштабы мобилизации в России

В ГУР назвали размер зарплат в армии РФ

Ежедневно в ряды вооруженных сил России приходит около 1000-1100 человек. То есть в месяц вражеская армия пополняется примерно на 30 тысяч человек.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий. Он отметил, что эти ресурсы идут и на пополнение потерь, и на формирование резервных полков.

"Но это нельзя назвать скрытой мобилизацией. Давайте так: у них идет мобилизация. Просто это не проводится так массово, как в октябре-декабре 2022 года", — подчеркнул представитель ГУР.

Скибицкий также подчеркнул, что у россиян действительно есть мотивация идти в армию — это заработная плата. По его словам, особенно это действует в кризисных регионах РФ, где либо низкие зарплаты, либо вообще нет рабочих мест.

"Русские военнопленные откровенно признаются, что ушли в армию, потому что там платят, а у него "ипотека, семья и так далее." И этот мотив на сегодняшний день является основным для тех людей, которые добровольно идут на мобилизацию, подписывают контракты и воюют", — отметил представитель разведки.

Скибицкий рассказал, что уровень зарплаты в российской армии зависит от того, где находится подразделение и ведет ли оно боевые действия. Он подчеркнул, что у россиян четко определено, что день боевых действий – это плюс 8 тысяч рублей к зарплате.

"Если говорить в абсолютных цифрах, то это примерно 220-250 тысяч рублей (66-75 тысяч гривен. — Ред.) в месяц. Это для тех, кто непосредственно участвует в боевых действиях на первой линии столкновения", — отметил он.

Напомним, по данным Института изучения войны (ISW), российские террористы все еще в состоянии проводить ротации, несмотря на огромные потери личного состава и жестокие бои на ряде направлений. Это становится возможным, поскольку они имеют на территории Восточной Украины численное преимущество и на россиян сейчас не давят украинские контрнаступательные операции.