Подразделения РФ на большинстве направлений укомплектованы живой силой на 95%

Российские террористы все еще в состоянии проводить ротации, несмотря на огромные потери личного состава и жестокие бои на ряде направлений. Это становится возможным, поскольку они имеют на территории Восточной Украины численное преимущество и на россиян сейчас не давят украинские контрнаступательные операции, как летом.

Об этом пишет ISW в своем отчете за 11 января. Аналитики отмечают, что российские террористы сконцентрировали на востоке почти все свои боеспособные войска, что позволило им проводить ротации на оперативном уровне.

В ГУР МО, отмечают эксперты, заявили о 462 тысячах единиц личного состава в составе российских террористических войск в Украине – что составляет весь сухопутный компонент российских сил в регионе. Большинство российских подразделений укомплектованы на уровне 92%-95% от штатной численности, а размер группировки террористов позволяет проводить ротации по всей линии фронта.

На ротацию идут подразделения террористов, которые выбиты на 50% или больше. После доукомплектования их возвращают на фронт.

11 января известный российский алкоголик Дмитрий Медведев, занимающий должность заместителя председателя Совета безопасности России, заявил о якобы 500 000 головах, завербованных в российское войско в 2023 году. Очевидно, он лжет, поскольку, по оценкам ГУР МО, террористы могут набирать в месяц около 20 000 голов, чего хватает исключительно на закрытие потерь.

"Очевидная способность России генерировать силы со скоростью, равной российским потерям, вероятно, дает российским войскам возможность пополнять части, которые российское командование вывело из линии фронта через деградацию, а затем возвращать эти пополненные части на фронт", — отмечается в отчете.

Однако на левом берегу Херсонщины террористы не перехватили инициативу и ротацию там, похоже, проводят только на тактическом уровне. Части и подразделения РФ на этом направлении медленно деградируют из-за больших потерь.

Со всем тем, российские оперативные ротации на других частях фронта несколько смягчают деградацию атакующих российских сил. Это может в будущем привести к кульминации российского наступления, поскольку главный тормозящий его фактор – недостаток живой силы и боеспособных соединений. Впрочем, несколько наступательных операций россияне вести не могут, учитывая их тактику – тяжелые пехотные атаки штурмовыми группами почти без поддержки техники.

"Если российское командование решит активизировать наступательные действия в Украине, российские военные также могут понести потери, которые будут превышать их способность генерировать новые силы, что ограничит количество личного состава, доступного для пополнения деградированных частей и соединений. Интенсификация российских наступательных действий приведет к переброске большей количества подразделений на линию фронта и будет оказывать давление на количество имеющихся сил, которые могут взять на себя контроль над зоной ответственности деградированного подразделения, пока это подразделение находится на отдыхе и восстановлении. Неясно, сможет ли нынешняя российская кампания криптомобилизации, которая в значительной степени опирается на набор добровольцев и принудительную мобилизацию осужденных и мигрантов, обеспечить увеличение количества персонала, необходимого для проведения ротации во время активизации российских наступательных усилий", – резюмируют аналитики.

Как ранее писал "Телеграф", российские оккупанты могут приостановить штурмовые действия на левом берегу Херсонской области. Оккупантов вытесняют с этого направления несоответствующие погодные условия.

В войне, которую Россия начала против Украины, оккупанты теряют не только человеческий ресурс в значительном количестве, но и боевую технику. В последних атаках армия РФ начала терять немалое количество танков.