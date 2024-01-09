Российское наступление на одном из направлений может остановиться: в Генштабе назвали причины

Вражеские штурмы Херсонщины могут пойти на убыль из-за плохой погоды

Российские оккупанты могут временно приостановить штурмовые действия на левом берегу Херсонской области. Оккупантов вытесняют с этого направления неподходящие погодные условия.

Об этом заявила начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона. Она подтвердила, что в настоящее время пребывание россиян на указанной территории достаточно осложнилось.

"Штурмовые действия на определенный период времени могут быть "приморожены", в том числе и в условиях той погоды, которая сейчас затрудняет оккупантам пребывание на левом берегу", — отметила Гуменюк.

По ее словам, основные усилия российских военных сконцентрированы на воздушных атаках. Спикер сообщила, что последние атаки противником Херсонского направления не позволили ему достичь желаемых целей.

До ухудшения погодных условий россияне попытались сделать наступление на позиции украинских защитников в этой области максимально кровавыми. Противник наносил до 18 атак за сутки.

Ранее "Телеграф" сообщал, что россияне продолжают терроризировать жителей Херсона атаками. 7 января враг обстрелял центральную часть города. От удара погиб мужчина 62 лет.