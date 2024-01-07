Враг постоянно штурмует — ВСУ держат фронт и наступают: что сейчас происходит на поле боя (карты)

Захватчики по-прежнему пытаются окружить Авдеевку

За последние сутки на фронте прошло 45 боевых столкновений. На Авдеевском и Херсонском направлениях их было зафиксировано больше всего. К тому же, украинские защитники по-прежнему продолжают сдерживать врага неподалеку Марьинки и Новомихайловки Донецкой области.

Враг совершил 9 ракетных и 84 авиационных ударов, а также 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам. Об этом идет речь в утренней сводке Генштаба в воскресенье, 7 января.

На Северском и Слобожанском направлениях оккупанты сохраняют военное присутствие в приграничных районах. Они также занимаются диверсионной деятельностью и наращивают плотность минно-взрывных заграждений вдоль границ с Белгородщиной.

На Купянском направлении украинские воины отбили три атаки врага в районах населенных пунктов Синьковка, Петропавловка, Ивановка Харьковской области.

Еще две атаки были отбиты защитниками на Бахмутском направлении. Они были совершены возле Орехово-Васильевки и Клещеевки Донецкой области.

На Авдеевском направлении ВСУ продолжают сдерживать врага, который по-прежнему пытается окружить Авдеевку. За прошедшие сутки было отбито 8 атак противника в районах Новобахмутовки, Степного, Авдеевки и еще 16 атак вблизи Первомайского и Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении украинские воины также сдерживают захватчиков недалеко от Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. Там было отбито 9 атак за сутки.

На Запорожском направлении Силы обороны отбили 5 атак противника западнее Вербового, Работино и южнее Новодаровки Запорожской области.

На Херсонском направлении украинские воины продолжают мероприятия по расширению плацдарма. Враг, несмотря на большие потери, надеется выбить украинских бойцов с занимаемых позиций. За сутки враг совершил 18 безуспешных штурмовых действий на позиции Сил обороны.

Также за последние сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 19 районам сосредоточения личного состава и 1 зенитно-ракетному комплексу врага. Были поражены четыре района сосредоточения личного состава оккупантов, а еще 2 пункта управления, склад боеприпасов, 3 артиллерийских средства, радиолокационную станцию ПВО и 4 средства противовоздушной обороны противника.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что украинские военные сбили вражеский вертолет с помощью реактивной установки залпового огня. При этом, это было сделано случайно.