Ворог постійно штурмує — ЗСУ тримають фронт і наступають: що зараз відбувається на полі бою (мапи)

Загарбники, як і раніше, намагаються оточити Авдіївку

За останню добу на фронті пройшли 45 бойових зіткнень. На Авдіївському та Херсонському напрямках їх було зафіксовано найбільше. До того ж, українські захисники, як і раніше, продовжують стримувати ворога неподалік Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області.

Ворог здійснив 9 ракетних та 84 авіаційних ударів, а також 50 обстрілів із реактивних систем залпового вогню за позиціями українських військ та населених пунктів. Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу в неділю, 7 січня.

На Сіверському та Слобожанському напрямках окупанти зберігають військову присутність у прикордонних районах. Вони також займаються диверсійною діяльністю та нарощують щільність мінно-вибухових загороджень вздовж кордонів із Білгородщиною.

На Куп’янському напрямку українські воїни відбили три атаки ворога у районах населених пунктів Сіньківка, Петропавлівка, Іванівка Харківської області.

Ще дві атаки були відбиті захисниками на Бахмутському напрямі. Вони були скоєні біля Оріхово-Васильївки та Кліщіївки Донецької області.

На Авдіївському напрямі ЗСУ продовжують стримувати ворога, який, як і раніше, намагається оточити Авдіївку. Минулої доби було відбито 8 атак противника в районах Новобахмутівки, Степового, Авдіївки та ще 16 атак поблизу Первомайського та Невельського Донецької області.

На Мар’їнському напрямі українські воїни також стримують загарбників неподалік Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області. Там було відбито 9 атак на добу.

На Запорізькому напрямку Сили оборони відбили 5 атак противника на захід від Вербового, Роботиного та на південь від Новодарівки Запорізької області.

На Херсонському напрямку українські воїни продовжують заходи щодо розширення плацдарму. Ворог, попри великі втрати, сподівається вибити українських бійців із позицій. За добу ворог скоїв 18 невдалих штурмових дій на позиції Сил оборони.

Також за останню добу авіація Сил оборони завдала ударів по 19 районам зосередження особового складу та 1 зенітно-ракетному комплексу ворога. Було вражено чотири райони зосередження особового складу окупантів, а ще 2 пункти управління, склад боєприпасів, 3 артилерійські засоби, радіолокаційну станцію ППО та 4 засоби протиповітряної оборони противника.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що українські військові збили ворожий гелікоптер за допомогою реактивної установки залпового вогню. При цьому це було зроблено випадково.