Ще одна невикористана ракета: чи загрожують Україні удари "Цирконом"

"Циркон" – єдина конвенційна ракета, яку російські терористи все ще не використовували з початку війни

Окрім псевдогіперзвукової ракети Х-47М2 "Кинджал" в російських терористів є ще одна подібна ракета, яку, попри два роки війни проти України та дефіцит ракетного озброєння, ще жодного разу не використали для ударів. Мова йде про 3М22 "Циркон", яку росіяни позиціюють, як морський аналог "Кинджала".

Про це пише видання Defence Express. Аналітики звертають увагу про те, що дані щодо цієї російської ракети не дуже достовірні, а сама вона більше схожа на чергову російську "лякалку", як і "Кинджал".

"Циркон" – ракета, яка теоретично може використовуватися кораблями, які запускають "Калібри", або протикорабельними системами, що б'ють ракетами "Онікс". Офіційно росіяни прийняли її на озброєння та почали виготовляти у червні 2022 року, після шести років розробок так випробувань.

При цьому заявлені характеристики ракети дуже сильно відрізняються – в залежності від того, хто з російських посадовців їх озвучував. Наприклад, російське міноборони заявляло про 400 км дальності при швидкості у 6 Махів та 300 кг бойової частини. Російський диктатор Володимир Путін після цього раптово заявив, що "Циркон" нібито літає на 1000 км зі швидкістю у 9 Махів; російські військові вирішили не сперечатися з диктатором та у травні 2022 року швиденько відзвітували про пуск "Циркона" на відстань "близько 1000 км".

Не все добре в росіян і з носіями "Цирконів". Попри заяви про адаптованість ракети та велику кількість носіїв "Калібрів" у російському флоті, "Циркон" мають на озброєнні тільки два російські кораблі – фрегат "Адмирал Горшков" (проєкт 22350) та атомний підводний човен К-560 "Северодвинск" (проєкт 885 "Ясень") зі складу Північного флоту РФ. При цьому обидва кораблі пройшли додаткову адаптацію для використання "Цирконів" – і це не збігається з офіційними заявами росіян.

Але аналітики підкреслюють, що використання "Цирконів" проти України малоймовірно, але не неможливо. У листопаді 2022 року російські пропагандисти заявили про нібито створення дослідного зразка мобільної наземної пускової установки, яка могла б запускати "Циркони". Щобільше, ще у 2020 році терористи заявляли, що хочуть просто адаптувати під "Циркони" протикорабельний комплекс "Бастіон".

З цього можна зробити висновок, що станом на початок 2024 року російські терористи вже можуть мати готову мобільну, або стаціонарну пускову під цю ракету. Причому вона може стати небезпечніша за "Кинджал" – якщо МіГ-31К можна швидко виявити та знати про пуск, то як засікати "Циркон", поки що незрозуміло.

Втім, панікувати не варто. По-перше, не факт, що така установка або адаптація існує. По-друге, цих ракет дуже мало і вони дуже дорогі – станом на листопад 2022 року було відомо про кілька десятків "Цирконів" у РФ. І по-третє, це така ж псевдогіперзвукова ракета, як і Х-47М2: швидкість, на якій вона літає, дозволяє перехопити "Циркон" комплексом Patriot або SAMP/T.

Як раніше писав "Телеграф", російський терористичний режим планує закуповувати балістичні ракети у своїх іранських та північнокорейських поплічників, оскільки за деяких обставин ці ракети можуть бути більш ефективними для терору українських міст. Терористи відчувають дефіцит балістичних ракет, боротися з якими в української протиповітряної оборони поки що не дуже виходить.

Доречі, 2 січня під час чергового ракетного теракту російські терористи запустили по Україні 10 ракет Х-47М2 "Кинджал". Жодна з них не досягла цілі – усі було збито, а одна з них взагалі ганебно упала у Дніпро.