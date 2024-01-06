Еще одна неиспользованная ракета: грозят ли Украине удары "Цирконом"

"Циркон" – единственная конвенционная ракета, которую российские террористы все еще не использовали с начала войны

Кроме псевдогиперзвуковой ракеты Х-47М2 "Кинжал" у российских террористов есть еще одна подобная ракета, которую, несмотря на два года войны против Украины и дефицит ракетного вооружения, еще ни разу не использовали для ударов. Речь идет о 3М22 "Циркон", которую россияне позиционируют, как морской аналог "Кинжала".

Об этом пишет издание Defence Express. Аналитики обращают внимание о том, что данные по этой российской ракете не очень достоверны, а сама она больше похожа на очередную российскую "пугалочку", как и "Кинжал".

"Циркон" — ракета, которая теоретически может использоваться кораблями, запускающими "Калибры" или противокорабельными системами, бьющими ракетами "Оникс". Официально россияне приняли ее на вооружение и начали производить в июне 2022 года, после шести лет разработок и испытаний.

При этом заявленные характеристики ракеты очень сильно разнятся – в зависимости от того, кто из российских чиновников их озвучивал. К примеру, российское минобороны заявляло о 400 км дальности при скорости в 6 Махов и 300 кг боевой части. Российский диктатор Владимир Путин после этого внезапно заявил, что "Циркон" якобы летает на 1000 км со скоростью 9 Махов; российские военные решили не спорить с диктатором и в мае 2022 года быстренько отчитались о пуске "Циркона" на расстояние "около 1000 км".

Не все хорошо у россиян и с носителями "Цирконов". Несмотря на заявления об адаптированности ракеты и большом количестве носителей "Калибров" в российском флоте, "Циркон" имеют на вооружении только два российских корабля — фрегат "Адмирал Горшков" (проект 22350) и атомная подводная лодка К-560 "Северодвинск" (проект "Ясень") из состава Северного флота РФ. При этом оба корабля прошли дополнительную адаптацию к использованию "Цирконов" — и это не совпадает с официальными заявлениями россиян.

Но аналитики подчеркивают, что использование "Цирконов" против Украины маловероятно, но не невозможно. В ноябре 2022 года российские пропагандисты заявили о якобы создании опытного образца мобильной наземной пусковой установки, которая могла бы запускать "Цирконы". Более того, еще в 2020 году террористы заявляли, что хотят просто адаптировать под "Цирконы" противокорабельный комплекс "Бастион".

Из этого можно заключить, что по состоянию на начало 2024 года российские террористы уже могут иметь готовую мобильную или стационарную пусковую под эту ракету. Причем она может стать опаснее "Кинжала" – если МиГ-31К можно быстро обнаружить и знать о пуске, то как засекать "Циркон", пока неясно.

Впрочем, паниковать не стоит. Во-первых, не факт, что такая установка или адаптация существует. Во-вторых, этих ракет очень мало и они очень дороги – по состоянию на ноябрь 2022 было известно о нескольких десятках "Цирконов" в РФ. И в третьих, это такая же псевдогиперзвуковая ракета, как и Х-47М2: скорость, на которой она летает, позволяет перехватить "Циркон" комплексом Patriot или SAMP/T.

Как ранее писал "Телеграф", российский террористический режим планирует закупать баллистические ракеты у своих иранских и северокорейских приспешников, поскольку при некоторых обстоятельствах эти ракеты могут быть более эффективными для террора украинских городов. Террористы испытывают дефицит баллистических ракет, бороться с которыми у украинской противовоздушной обороны пока не очень получается.

Кстати, 2 января во время очередного ракетного теракта российские террористы запустили по Украине 10 ракет Х-47М2 "Кинжал". Ни одна из них не достигла цели – все были сбиты, а одна из них вообще позорно упала в Днепр.