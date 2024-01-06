В ГУР оценили запасы стратегических ракет у российских террористов

Террористы пытаются всеми средствами восстановить ракетные арсеналы

Запас стратегических ракет у российских террористов за время войны против Украины снизился почти в три раза. Если по состоянию на 24 февраля 2022 года у российского террористического режима было около 2300 ракет, то сейчас у них осталось лишь около 900 единиц, все остальное террористы потратили в попытках атаковать украинские города.

Об этом сказал представитель Главного управления разведки Министерства обороны Андрей Юсов в комментарии Liga.NET. По его словам, это совокупные данные – они охватывают ракеты "Калибр", Х-101/555/55 и другие типы.

Юсов подчеркнул, что уменьшение количества ракет не означает понижения угрозы ракетных терактов со стороны россиян. Террористы всеми способами пытаются пополнить ракетные арсеналы – в частности, они могли действительно приобрести ракеты в КНДР, что проверяет сейчас ГУР МО. Когда будут результаты, разведка сообщит об этом отдельно.

Для россиян, добавил Юсов, количество ракет имеет значение не только в плане использования против Украины. Террористы отдают себе отчет, что им нужен стратегический запас ракет на случай еще одной войны. А кроме того, для них это инструмент сохранения собственного имиджа, сакральной для россиян "военной сверхдержавы".

"Россия должна демонстрировать потенциальную способность вести эффективные действия по другим направлениям. Но цифры, которые мы озвучиваем, известны не только нам, но и нашим партнерам и будущим союзникам (или, наоборот, потенциальным противникам) РФ. Если у них "Калибров" осталось около 200, эта информация известна многим в мире", – резюмировал Юсов.

Как ранее писал "Телеграф", российский террористический режим планирует закупать баллистические ракеты у своих иранских и северокорейских приспешников, поскольку при некоторых обстоятельствах эти ракеты могут быть более эффективными для террора украинских городов. Террористы испытывают дефицит баллистических ракет, бороться с которыми у украинской противовоздушной обороны пока не очень получается.