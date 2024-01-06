В ГУР оцінили запаси стратегічних ракет у російських терористів

Терористи намагаються усіма засобами відновити ракетні арсенали

Запас стратегічних ракет у російських терористів за час війни проти України зменшився майже у три рази. Якщо станом на 24 лютого 2022 року російський терористичний режим мав близько 2300 ракет, то зараз в них залишилося лише близько 900 одиниць, все інше терористи витратили у спробах атакувати українські міста.

Про це сказав представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Андрій Юсов у коментарі для Liga.NET. За його словами, це сукупні дані – вони охоплюють ракети "Калібр", Х-101/555/55 та інші типи.

Юсов підкреслив, що зменшення кількості ракет не означає зниження загрози ракетних терактів з боку росіян. Терористи усіма способами намагаються поповнити ракетні арсенали – зокрема, вони могли дійсно придбати ракети в КНДР, що зараз перевіряє ГУР МО. Коли будуть результати, розвідка повідомить про це окремо.

Для росіян, додав Юсов, кількість ракет має значення не тільки у плані використання їх проти України. Терористи усвідомлюють, що їм потрібен стратегічний запас ракет на випадок ще однієї війни. А окрім того, для них це інструмент збереження власного іміджу, сакральної для росіян "військової наддержави".

"Росія має демонструвати потенційну спроможність вести ефективні дії на інших напрямках. Але цифри, які ми озвучуємо, відомі не лише нам, а й нашим партнерам та майбутнім союзникам (чи, навпаки, потенційним противникам) РФ. Якщо у них Калібрів залишилось близько 200, то ця інформація відома багатьом у світі", – резюмував Юсов.

Як раніше писав "Телеграф", російський терористичний режим планує закуповувати балістичні ракети у своїх іранських та північнокорейських поплічників, оскільки за деяких обставин ці ракети можуть бути більш ефективними для терору українських міст. Терористи відчувають дефіцит балістичних ракет, боротися з якими в української протиповітряної оборони поки що не дуже виходить.