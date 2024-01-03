З колонії на фронт: на війні в Україні ліквідовано російського ексгенерала

До того як опинитися разом з окупантами на фронті, ексгенерал перебував у колонії суворого режиму

На війні в Україні було ліквідовано російського окупанта, ексгенерала, колишнього начальника УМВС Єкатеринбурга Ігоря Трифонова, засудженого за отримання хабарів та зберігання набоїв. Це сталося наприкінці минулого року.

Інформацію про те, що Трифонова немає, підтвердила його адвокат Ольга Кезик. Про це у середу, 3 січня, пишуть росЗМІ.

Так, за словами захисниці окупанта, Трифонов помер наприкінці 2023 року. При цьому вона стала розкривати подробиці. Відомо лише те, що це сталося на війні.

Що відомо про Ігоря Трифонова

Ігор Трифонов народився 10 жовтня 1968 року у Раменському Московській області. У 2004 отримав посаду заступника керівника УВС по Південно-Східному округу Москви, а потім очолив відділ громадської безпеки. 2011 року виконував обов'язки начальника управління з організації діяльності дільничних уповноважених свердловського ГУВС. У тому ж році його було призначено на посаду голови УМВС Росії по Єкатеринбурзі. У 2016 році обійняв посаду керівника МВС з Карачаєво-Черкесії, де дослужився до генеральського звання.

У вересні 2020 року він став фігурантом кримінальної справи. За версією слідства, ексглава УМВС Єкатеринбурга у 2015 році отримав хабар від колишнього заступника голови правління банку "Кільце Уралу" Олега Конопльова у розмірі 7,5 млн рублів, а натомість він пообіцяв порушити кримінальну справу про шахрайство щодо одного з боржників банку.

За наявними даними, банкір попросив високопоставленого поліцейського порушити справу щодо фірми, яка взяла кредит у розмірі майже 600 мільйонів рублів і не віддавала його.

Також слідчі довели, що Трифонов незаконно зберігав за місцем свого проживання в будинку, розташованому в Московській області, придбані ним раніше набої, що належать до категорії боєприпасів.

У ході слідства Трифонов запевняв, що з боку СКР та ФСБ були пропозиції дати свідчення щодо Михайла Бородіна (начальник ГУ МВС у Свердловській області у 2011-2018 роках). Також йому нібито видавали вже складені свідчення.

Ігоря Трифонова було засуджено на 9,5 років позбавлення волі в серпні 2022 року. Відбувати свій вирок він мав у колонії суворого режиму. Після вироку забрали звання генерал-майора поліції та орден "За заслуги перед вітчизною" II ступеня.

Не секрет, що росія набирала ув'язнених із в'язниць, щоб відправляти їх на війну. Таким чином у добровольці подався і Трифонов і скоротив собі строк. За словами його рідних, він вирушив на війну наприкінці листопада, а загинув наприкінці грудня 2023 року. При цьому його не відразу відправили на фронт, куди він просився ще з березня. За даними адвоката колишнього генерала Ольги Кезік, ексглаву єкатеринбурзької поліції посмертно нагородили за участь у так званій в Росії "сво" медаллю Міністерства оборони.

Похорон має відбутися в Москві.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що наприкінці осені 2023 року на війні було ліквідовано заступника командира 14-го армійського корпусу Росії генерал-майора Володимира Завадського.