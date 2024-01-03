Из колонии на фронт: на войне в Украине ликвидирован российский экс-генерал

До того как оказаться вместе с оккупантами на фронте, экс-генерал находился в колонии строгого режима

На войне в Украине был ликвидирован российский оккупант, экс-генерал, бывший начальник УМВД Екатеринбурга Игорь Трифонов, осужденный за получение взяток и хранение патронов. Это случилось в конце прошлого года.

Информацию о том, что Трифонова больше нет, подтвердила его адвокат Ольга Кезик. Об этом в среду, 3 января, пишут росСМИ.

Так, по словам защитницы оккупанта, Трифонов скончался в конце 2023 года. При этом она не стала раскрывать подробности. Известно лишь то, что это случилось на войне.

Что известно об Игоре Трифонове

Игорь Трифонов родился 10 октября 1968 года в Раменском Московской области. В 2004 году получил должность заместителя руководителя УВД по Юго-Восточному округу Москвы, а затем возглавил отдел общественной безопасности. В 2011 году исполнял обязанности начальника управления по организации деятельности участковых уполномоченных свердловского ГУВД. В том же году назначен на пост главы УМВД России по Екатеринбургу. В 2016 году занял пост руководителя МВД по Карачаево-Черкесии, где дослужился до генеральского звания.

В сентябре 2020 года он стал фигурантом уголовного дела. По версии следствия, экс-глава УМВД Екатеринбурга в 2015 году получил взятку от бывшего зампред правления банка "Кольцо Урала" Олега Коноплева в размере 7,5 млн рублей, а взамен он пообещал возбудить уголовное дело о мошенничестве в отношении одного из должников банка.

По имеющимся данным, банкир попросил высокопоставленного полицейского возбудить дело в отношении фирмы, взявшей кредит в размере почти 600 миллионов рублей и не отдававшей его.

Также следователи доказали, что Трифонов незаконно хранил по месту своего проживания в доме, расположенном в Московской области, приобретенные им ранее патроны, относящиеся к категории боеприпасов.

В ходе следствия Трифонов уверял, что со стороны СКР и ФСБ были предложения дать показания в отношении Михаила Бородина (начальник ГУ МВД по Свердловской области в 2011-2018 годах). Также ему якобы выдавали уже составленные показания.

Игорь Трифонов был осужден на 9,5 лет лишения свободы в августе 2022 года. Отбывать свой приговор он должен был в колонии строгого режима. После приговора забрали звание генерал-майора полиции и орден "За заслуги перед отечеством" ІІ степени.

Не секрет, что россия набирала заключенных из тюрем, чтобы отправлять их на войну. Таким образом, в добровольцы подался и Трифонов и сократил себе срок. По словам его родных, он отправился на войну в конце ноября, а погиб в конце декабря 2023 года. При этом, его не сразу отправили на фронт, куда он просился еще с марта. По данным адвоката бывшего генерала Ольги Кезик, экс-главу екатеринбургской полиции посмертно наградили за участие в так назіваемой в России "сво" медалью Министерства обороны.

Похороны должны состояться в Москве.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в конце осени в 2023 году на войне был ликвидирован заместитель командира 14-го армейского корпуса рф генерал-майор Владимир Завадский.