Война — день 682: россияне снова напустили беспилотников, фронт держится

Оперативно о главном в сутки

Российские террористы продолжают пытаться наступать на некоторых участках фронта. Россияне очень сильно бесятся из-за неудач на поле боя – поэтому пытаются наслать на Украину больше иранских БПЛА.

В этом материале Телеграф рассказывает о главных событиях в Украине и мире 4 января, но более оперативную информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

О том, что происходило 3 января, читайте в материале: Война — день 679: оккупанты пытаются выбить ВСУ из Крынок и продолжают массовые обстрелы

Что было в Украине 4 января — читайте по ссылке: Война — день 680: Россия терроризирует Кропивницкий и получила мощный "салют" в Крыму

Информацию за 5 января смотрите по ссылке: Война — день 681: бои на фронте продолжаются, участились "шахедные" атаки