Война — день 679: оккупанты пытаются выбить ВСУ из Крынок и продолжают массовые обстрелы

Оперативно о главном за сутки

Полномасштабные боевые действия на всей линии фронта продолжаются, а оккупанты фокусируют внимание на Авдеевском и Херсонском направлении. При этом много внимания россияне тратят на попытки выбить ВСУ из населенного пункта Крынки, применяя для этого атаки "в стиле Жукова", но даже несмотря на превосходство в живой силе это обернулось для них лишь огромными потерями. Не имея успехов на фронте оккупанты решили возобновить тактику массированных ракетных ударов, из-за которых продолжают гибнуть мирные граждане.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 3 января, но более оперативную информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 В оккупированном Севастополе прозвучало два взрыва, местные "власти" говорят о перехвате ракет.

О том, что происходило 31 декабря, читайте в материале: Война — день 676: ВСУ продвигаются на фронте, а оккупанты обстреливают мирные города

Что было в Украине 1 января — читайте по ссылке: Война — день 677: Украина празднует Новый год, ПВО сбивает "шахеды" в небе

Информацию за 2 января смотрите по ссылке: Война — день 678: РФ безуспешно атакует позиции ВСУ и продолжает кошмарить мирных украинцев