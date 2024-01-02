Давят изо всех сил на двух направлениях: что происходит на фронте (карты)

Тем временем потери оккупантов растут

Продолжается 678-й день полномасштабной войны, которую Россия начала против Украины. Враг пытается активно выбить украинских защитников с занятых позиций в Херсонском направлении.

Также многочисленные штурмовые действия оккупантов были в районе Авдеевки, но не имели там успеха. Об этом сообщает в утренней сводке во вторник, 2 января, Генштаб ВСУ.

Отмечается, что за прошедшие сутки произошло 64 боевых столкновения. Примечательно, что на Лиманском направлении, в отличие от других участков линии фронта, оккупанты наступательных (штурмовых) действий не вели.

На Бахмутском направлении наши воины отразили 10 атак противника в районах Богдановки, Клищиевки и Андреевки Донецкой области.

Бахмутское направление на карте Deep State

На Авдеевском направлении защитники продолжают сдерживать врага, не оставляющего попыток оцепить Авдеевку. Украинские воины стойко держат оборону, нанося захватчикам значительные потери. Так, Силы обороны за прошедшие сутки отбили 4 атаки врага вблизи Новобахмутовки, Степного, Авдеевки и еще 19 атак в районах Первомайского и Невельского Донецкой области.

Авдеевское направление на карте Deep State

В Херсонском направлении украинские воины продолжают мероприятия по расширению плацдарма. Несмотря на большие потери, враг не оставляет попыток выбить украинские подразделения с занимаемых позиций. Так за прошедшие сутки противник совершил 19 напрасных штурмовых действий.

Херсонское направление на карте Deep State

На Купянском направлении украинские защитники отразили 7 атак возле Синьковки и восточнее Петропавловки Харьковской области, где россияне безрезультатно пытались прорвать оборону украинских войск.

Купянское направление на карте Deep State

Ранее "Телеграф" писал, что российские оккупанты все чаще применяют химическое оружие на поле боя и если раньше его применяли на второй линии, то теперь его используют на передовой и против наступающих подразделений ВСУ.