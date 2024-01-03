Війна — день 679: окупанти намагаються вибити ЗСУ з Кринок і продовжують масові обстріли

Оперативно про головне за добу

Повномасштабні бойові дії на всій лінії фронту продовжуються, а окупанти фокусують увагу на Авдіївському та Херсонському напрямку. При цьому багато уваги росіяни витрачають на спроби вибити ЗСУ з населеного пункту Кринки, застосовуючи для цього атаки "в стилі Жукова", але навіть попри перевагу в живій силі, це обернулося для них лише величезними втратами. Не маючи успіхів на фронті, окупанти вирішили відновити тактику масованих ракетних ударів, через які продовжують гинути мирні громадяни.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 3 січня, але більш оперативну інформацію можна отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 В окупованому Севастополі пролунало два вибухи, місцева "влада" говорить про перехоплення ракет.

Про те, що відбувалося 31 грудня, читайте у матеріалі: Війна — день 676: ЗСУ просуваються на фронті, а окупанти обстрілюють мирні міста

Що було в Україні 1 січня — читайте за посиланням: Війна — день 677: Україна святкує Новий рік, ППО збиває "шахеди" у небі

Інформацію за 2 січня дивіться за посиланням: Війна — день 678: РФ безуспішно атакує позиції ЗСУ і продовжує кошмарити мирних українців